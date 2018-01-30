HABER

Türk Ordusu Afrin’in Batısında İlerliyor

30.01.2018 19:51 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı, Afrin’in batısında iki kasabanın militanlardan temizlendiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı, Afrin'in batısında iki kasabanın militanlardan temizlendiğini açıkladı.

Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Afrin'e yönelik harekatta 5 Türk askeriyle beraber, Türk ordusuyla birlikte savaşan güçten 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TBMM'de konuşan Canikli, harekatta sivil kayıplarla ilgili iddiaları yalanladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ya da muhalif savaşçılardan kaynaklanan sivil kayıplar olmadığını belirtti.

Canikli, 100 Özgür Suriye Ordusu üyesinin de yaralandığını kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, harekatta uluslararası alanda yasaklanmış silahları kullandığı yönündeki iddiaları reddediyor. Bazı Kürt aktivistler bu yönde iddialarda bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta başlayan harekatın sivilleri, tarihi, dini ya da kültürel yapıları hedef almadığı vurgulandı.

Türkiye 20 Ocak'ta YPG'yi bölgeden çıkartmak için Afrin'e yönelik operasyon başlatmıştı. Ankara, YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak görüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Türk askerleri Instagram paylaşımlarıyla izini belli ediyor

Türk askerleri Instagram paylaşımlarıyla izini belli ediyor

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah yar ve yardımcınız olsun ASLANLAR TSK içerisindeki hainler ayıklandığında TSK nın zayıfladığını iddia eden alçaklar şu sıralar salyalarını saçmakla meşguller hatta "ABD Askeri Münbiçte.SIKIYOSA Münbiç e Girin" diyecek kadarda sefil hale düşenleride oldu Onların aşısınıda 2019 da yapacağız İnşaallah
Ben hiç rabis isareti yapan sehit gormedim alayi çürük alayi AB ABD vatandasi oldugundan 27 gunluk askermi yada damat ferit gibi bedelli askerlik mi yapti..
Diğer Haberler
Kuzey Kore'de 60 bin çocuk ölümün eşiğinde

Kuzey Kore'de 60 bin çocuk ölümün eşiğinde

Tahran'ı fareler bastı! Sayıları 50 milyonu aştı

Tahran'ı fareler bastı! Sayıları 50 milyonu aştı

Dünyaca ünlü giyim markasının CEO’su Pierre Agnes okyanusta kayboldu

Dünyaca ünlü giyim markasının CEO’su Pierre Agnes okyanusta kayboldu

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Ünlü oyuncu hayatına son verdi

Ünlü oyuncu hayatına son verdi

Soçi zirvesinde son dakika gelişmesi! Sonuç bildirgesi açıklandı

Soçi zirvesinde son dakika gelişmesi! Sonuç bildirgesi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.