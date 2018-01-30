Türk Ordusu Afrin’in Batısında İlerliyor

Anadolu Ajansı, Afrin'in batısında iki kasabanın militanlardan temizlendiğini açıkladı.

Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Afrin'e yönelik harekatta 5 Türk askeriyle beraber, Türk ordusuyla birlikte savaşan güçten 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TBMM'de konuşan Canikli, harekatta sivil kayıplarla ilgili iddiaları yalanladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ya da muhalif savaşçılardan kaynaklanan sivil kayıplar olmadığını belirtti.

Canikli, 100 Özgür Suriye Ordusu üyesinin de yaralandığını kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, harekatta uluslararası alanda yasaklanmış silahları kullandığı yönündeki iddiaları reddediyor. Bazı Kürt aktivistler bu yönde iddialarda bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta başlayan harekatın sivilleri, tarihi, dini ya da kültürel yapıları hedef almadığı vurgulandı.

Türkiye 20 Ocak'ta YPG'yi bölgeden çıkartmak için Afrin'e yönelik operasyon başlatmıştı. Ankara, YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak görüyor.