Türk pizzacının 'kadına yönelik şiddeti' ülke gündeminde!

Pittsburg'da yaşanan videonun başında adamın kadının restorandan ayrılmasını istediği görülüyor. Kapının önünde bekleyen siyahi kadın ise restoranı terk etmeyi reddediyor ve içeriye doğru yaklaşmaya başlıyor.
Yaşanan olayın nedeni tam olarak bilinmezken, olayın ardından siyahi kişilerin restoranın önüne olaya tepki olarak gösteri yaptığı belirtildi.
Videoyu çeken kişi, kavganın sebebini ve öncesinde yaşanan tartışmaya ilişkin bir bilgisi olmadığını söyledi.
ABD'li bir sosyal medya kullanıcısı, Mahmut isimli adamın kadına müdahale etmek yerine bir sorun olması durumunda polisi araması gerektiği yorumunda bulundu.
Kadının olayın ardından hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Mahmut isimli adamın polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.
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