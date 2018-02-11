Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'tan beri sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda hayatını kaybeden asker sayısı 31'e yükseldi.

Afrin ve çevresine düzenlenen operasyon kapsamında dün, ikisi düşen helikopterde olmak üzere 11 askerin hayatını kaybettiği bölgede bugün bir askerin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.

TSK ayrıca, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "86 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1266 olmuştur" denildi.

TSK, harekâtın "planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini" belirtti. TSK birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Kilis ve Hatay'dan giriş yaptığı Afrin kırsalındaki 40'ı aşkın köy ve kritik noktanın ele geçirildiği harekâtta, derinlik oluşturularak ilerleyişe devam edildiği bildirildi.

DW,DHA/CÖ,SÖ

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