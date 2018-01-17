Türk Sinema Günleri ‘Veda’ filmiyle kapandı

Levent Gündüz/ Strasbourg, 16 Ocak (DHA)- Türk sinemasın yurt dışında ilk etkinliği olan ‘Strasbourg Türk Sinema günleri senarist ve yönetmen Züfü Livaneli'nin 2010 yapımı ‘Veda' belgeseliyle kapandı.13 Aralık 2017 Çarşamba günü başlayan 29. Strasbourg Türk Sinema Günleri programında 10 sinema filmi beyaz perdeye geldi. Beş hafta içinde gösterilen filmler ‘Yapabilirsin', ‘Veda', ‘Tereddüt', ‘Sen Kiminle Dans Ediyorsun', ‘ Öteki Taraf', ‘ Albüm', ‘ Aile Arasında', ‘ Kırık Kalpler Bankası', ‘ Gönül Yarası', ‘Ayla' Yeşil Çam sanatçıların katılımıyla Türk ve Fransız seyircisiyle buluştu.

Sevgi Cumhuriyeti Korku İmparatorluğunu Yenecektir

Türk Sinema Günlerin son suaresinde ‘Veda' filminde Atatürk'ün son günleri beyaz perdeye geldi. Salonu dolduran çok sayıda Türk, Fransız seyircilerle eğitimciler, siyasetçiler, dernek temsilcileri, Fransız gazeteciler ‘Veda' filmine büyük ilgi gösterdi. CHP Strasbourg Birliği ile Odyssee sinemasın ortak organize ettiği programa filmin senarist ve yönetmeni sanatçı Zülfü Livaneli ve CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi katıldı. Sanatçı Zülfü Livaneli konuşmasında özetle şu mesajları verdi: ‘ Veda filmini 2010 yılında yaptım çünkü o yıllarda Türkiye'de Atatürk'e yüklenme, kötü tanıtmanın zirve yaptığı günlerdi. Atatürk'ü gençlere daha iyi tanıtabilmek için, daha iyi anlamasını sağlamak için ‘Veda' filmini yaptım diye konuştu'. Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkeme (AİHM) Başkanı, Odyssee Sinematografi Başkanı Jean Paul Costa ise ‘ Biz Odyssee sineması adına insan hakları, demokrasi, özgürlükler için tavır almaya kararlıyız. Kararımız Türkiye ve Türkiye'de yaşayan herkes için destek olacağız. Eskiden Avrupa'nın hasta adamı olarak atıf edilen Türkiye'nin yeniden Avrupa'nın hasta adam olmasını istemiyorum dedi'. CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ise ‘ Türkiye'de son zamanlarda iyi şeyler yaşamıyoruz. Gittikçe ülkenin sıkıntıları katlanıyor. Büyüyor. Türkiye'de durum iç açıcı değil. Ekonomik sıkıntıdan daha çok önemli daha büyük sıkıntısı var. Ülkemiz hızla karanlığa doğru gidiyor. Biz Atatürkçü, laik, insanlar olarak en çok dayanışmayı sergileyerek umut, ışık olmaya gayret ediyoruz. Türkiye Atatürk'ün cumhuriyetidir ve hep öyle kalacaktır. Türkiye'yi karanlıklar imparatorluğuna çevirmeye çalışanlar, sevgi cumhuriyeti korku imparatorluğunu yenecektir dedi'.