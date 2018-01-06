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Türk subaya iltica hakkına Yunan yargısından ret

06.01.2018 00:24 | Son Güncelleme 33 dakika önce

Yunan basınında çıkan haberlere göre 15 Temmuz sonrası Yunanistan'a kaçan Türk subaylardan birinin iltica talebi Yunan İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Alman haber ajansı dpa, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan subaylardan birinin iltica talebinin Atina Yüksek İdare Mahkemesi tarafından geri çevrildiğini duyurdu. Yunan basınına dayandırılan haberlere göre sığınma talebinde bulunan subayın başvurusu, kamuoyu çıkarlarını gerekçe gösterilerek reddedildi. Mahkemenin kararında "subaya iltica hakkı verilmesinin Türkiye ile ilişkileri zedeleyebileceği" belirtildi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türk ordusuna mensup 8 subay darbe girişimi gecesinin ertesinde orduya ait bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Yunan mahkemeleri, Türkiye'deki insan haklarının durumu nedeniyle Ankara'nın iade talebine şimdiye kadar olumlu yanıt vermemişti.

Yunan makamları söz konusu subayın sığınma başvurusuna onay etmiş, ancak Yunan hükümeti ise bu karara Türkiye ile ilişkileri tehlikeye atacağı gerekçesiyle itiraz etmişti. Konuyu Yüksek İdare Mahkemesi'ne taşıyan Yunan hükümeti, subayların iade edilmeyeceğini belirterek ancak subaylara iltica hakkı da tanınmamasını istemişti.

Atina'nın bundan sonrası için Avrupa Adalet Divanı'nın konuyla ilgili bir karar almasını umuyor. Öte yandan Yunanistan'daki yasal süreç de devam ediyor. İltica onayının iptali 15 Şubat'ta Yunan yargısı tarafından tekrar gözden geçirilecek.

dpa/DW/HS/ÖA/BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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