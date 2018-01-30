Türk Tabipleri Birliği üyelerine gözaltı

Gözaltına alınanlar arasında TTB Başkanı Prof. Raşit Tükel'in de olduğu belirtiliyor."Zeytin Dalı" harekatıyla ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerine yönelik operasyon düzenleniyor.

Doğan Haber Ajansı, aralarında TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel'in de aralarında olduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Gözaltı listesinde yer alan diğer isimlerin Merkez Konsey üyeleri Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz olduğu belirtiliyor. Anadolu Ajansı, aralarında Prof. Türkel'in de olduğu 8 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Gözaltı kararının arkasında Türk Tabipleri Birliği tarafından Afrin operasyonu ile ilgili geçtiğimiz hafta yapılan açıklama yatıyor. "Savaş bir halk sorunudur" diyen TTB, açıklamasında barış çağrısında bulunmuştu.

TTB'nin hakkında soruşturma açılan açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti: