‘Türk Tarafıyla PKK Konusunda Bir Anlaşmamız Yok’

Irak Başbakanı Haydar El-Ebadi, başkent Bağdat’ta yaptığı basın toplantısında Türkiye’nin Kandil operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ebadi, durumu yakından incelediklerini söyledi. Ebadi, “Kandil Dağı, 1960 ve ‘70’lerden bu yana sorunlu. Çünkü dağ çok karmaşık bir yapıya sahip. Daha önceki hükümetler de dağda kontrolu sağlayamadı” dedi.

Ebadi, PKK konusunda Türk hükümetiyle bir anlaşmaya varılmadığını vurguladı: “PKK konusunda Türk tarafıyla bir anlaşmaya varılmış değil. Bu konuda müzakere etmiş değiliz, işbirliğine varmış değiliz.”

Irak Başbakanı Ebadi, Türkiye’nin Kandil’e operasyonunun ilk kez gündeme gelmediğini, daha önce de seçimler sırasında konuşulduğunu kaydetti. Ebadi, bu çerçevede Türkiye’nin son açıklamasını “seçim propagandası” olarak niteledi.

