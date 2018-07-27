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Türk Televizyon Yapımcısı İki Dalda Emmy Ödülü’ne Aday Gösterildi

27.07.2018 16:21 | Son Güncelleme

Türk yapımcı Selin Özdemir, “Haber Programında En İyi Anlatım” ve “En İyi Araştırma” dallarında 2018 yılı Emmy Ödülleri’ne aday gösterildi. Özdemir, Suriye’de çekilen “Wound of War” belgeselinin araştırma ekibinde yer aldı ve saha yapımcılığını üstlendi

Türk Televizyon Yapımcısı İki Dalda Emmy Ödülü’ne Aday Gösterildi

Televizyon dünyasının en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri’nin, “Haber” ve “Belgesel” kategorindeki adayları 26 Temmuz günü New York’ta açıklandı. Haber ve Belgesel dallarındaki 2018 yılı Emmy adayları, Amerikan Ulusal Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi (NATAS) tarafından belirlendi.

Türk televizyon yapımcısı Selin Özdemir, “Haber Programında En İyi Anlatım

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