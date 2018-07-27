Türk Televizyon Yapımcısı İki Dalda Emmy Ödülü’ne Aday Gösterildi

Televizyon dünyasının en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri’nin, “Haber” ve “Belgesel” kategorindeki adayları 26 Temmuz günü New York’ta açıklandı. Haber ve Belgesel dallarındaki 2018 yılı Emmy adayları, Amerikan Ulusal Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi (NATAS) tarafından belirlendi.
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