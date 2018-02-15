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Türk Toplumu AfD'li politikacıya dava açmaya hazırlanıyor

15.02.2018 11:02 | Son Güncelleme

Almanya Türk Toplumu, AfD'li politikacı Poggenburg'un derneğe ve Türklere yönelik ırkçı ifadeler içeren sözlü saldırısını yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Türk Toplumu AfD'li politikacıya dava açmaya hazırlanıyor

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt eyalet teşkilatı başkanı Andre Poggenburg'un sözlü saldırısına uğrayan Almanya Türk Toplumu'nun başkanı Gökay Sofuoğlu Poggenburg hakkında hukuki süreç başlatabileceklerini söyledi.

Sofuoğlu Stuttgarter Zeitung gazetesine verdiği demeçte, "Bu sözlerin AfD'nin seviyesizliğini gösterdiğini ve bu partinin ayrımcı ve ırkçı söylemlerde bulunmaktan çekinmediğini" söyledi.

Poggenburg'un açıklamaları

Poggenburg Çarşamba günü bir parti toplantısında yaptığı konuşmada Türk Toplumu'nun "kimyon tacirliği yapan deve güdücüsü" olduğunu söylemişti.

AfD'li politikacı bu ifadeleri Türk Toplumu'nun Almanya'da Yurt Bakanlığı kurulmasını eleştirmesine tepki olarak sarf etmişti. Andre Poggenburg parti toplantısında, "1,5 milyon Ermeni'yi katleden bu kimyon tacirleri bize vatan ve tarih dersi vermeye kalkıyorlar. Bu deve çobanları akıllarını kaçırmışlar galiba, defolup yerlerine dönsünler" mealinde bir cümle kullanmıştı.

Poggenburg aynı zamanda çifte vatandaşlık uygulamasını da eleştirmiş ve çifte vatandaşlığın "vatan ve yurt nedir bilmeyen ayak takımı yaratmaktan başka bir şeye yaramadığını" söylemişti.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helgalar o dedikleri için Türkiyeye geliyor , lisede sosyal bilgiler hocam cinsel sorunu olan sadistleşir ,aşırı olur ırkçı olur derdi;teşekkür etceğine Allah'ın homosu boş boş konuşuyor belli bir yerleri kaşınıyor!
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