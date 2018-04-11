HABER

Türk vatandaşlarına Yunan adaları için bir haftalık vize uygulaması bu yıl da devam edecek

11.04.2018 20:51 | Son Güncelleme

AB'nin göçmenlerden sorumlu komiseri Dimitris Avramopoulos, Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına bir haftalık vize uygulamasının 2018'de de devam edeceğini açıkladı.

Türk vatandaşlarına Yunan adaları için bir haftalık vize uygulaması bu yıl da devam edecek

AB'nin göçmenlerden sorumlu komiseri Dimitris Avramopoulos, Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına bir haftalık vize uygulamasının 2018'de de devam edeceğini açıkladı.

Alınan karara göre, Türkiye'den Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen Türk pasaportlu vatandaşlara ya da Türkiye'de yasal oturma iznine sahibi üçüncü ülke vatandaşlarına bir hafta vize verilme işlemleri 2018 yılı için de geçerli olacak.

Gerek Türkiye'deki turizm şirketlerinden gerekse Yunanistan'daki yerel makamlardan talep edilen vize kolaylıklarının Brüksel'de kabul görmesi, turizm şirketleri ve Yunan adalarındaki işletmecileri memnun etti.

Yunanistan'ı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına vize kolaylıkları tanınması gerektiğinde ısrar eden Yunan Dışişleri Bakan yardımcısı Yorgos Katrougalos, Türkiye ve Yunanistan'dan gelen bu talebin AB tarafından kabul edilmesini sağlayan Avramopulos'a da teşekkür etti.

Yunanistan'da uzatmalı ekonomik kriz ve son yıllarda Türk kıyılarından Yunan adalarına geçen binlerce göçmen özellikle Yunan adalarını etkisi altına almıştı.

Çoğunluğu İngiliz ve Alman vatandaşı yabancı turistlerin sayısını, göçmen akınından sonra sayıca azalmaya başlaması dışında, bütün ülkeyi zaten etkisi alan ekonomik kriz, Yunan adalarını olumsuz etkilemişti.

Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmeye başlamasıyla Yunan hükümetinin, Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına vize kolaylığı tanınması için AB'ye yaptığı başvurular kabul görmeye başladı.

Son dönemde Yunan adalarını yılda yaklaşık 1 milyon Türk turist ziyaret ediyor,

Bunun yanında özel yat ve tekneleriyle Yunan adalarını dolaşan Türk turistler de adalara ekonomik katkı sağlıyor.

Yunan hükümeti, bu nedenle Türk turistlerin Yunanistan'daki adalara vizesiz gelebilmesi için her yıl Brüksel'e başvuruyor. Vizesiz geçişleri redden Brüksel, Yunan hükümetinin sürekli talebine karşı "başvurunun her yıl yenilenmesi" şartıyla Türk vatandaşlarına bir haftalık vize vermeyi kabul ediyor.

'Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum''Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum'
Trump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklamasıTrump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Putin'den Netanyahu'ya Suriye uyarısı

Putin'den Netanyahu'ya Suriye uyarısı

S-400 mü Patriot Füzesi mi?

S-400 mü Patriot Füzesi mi?

Suriye'de Rus gazetecileri taşıyan otobüse silahlı saldırı

Suriye'de Rus gazetecileri taşıyan otobüse silahlı saldırı

ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!

ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!

Şam'da patlama! Tüneli havaya uçurdular

Şam'da patlama! Tüneli havaya uçurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.