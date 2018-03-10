Türk ve ABD heyetlerinin ilk toplantısı gerçekleşti

Ağırlıklı olarak terörle mücadele sorunlarının ele alındığı komitelerden Suriye dosyasına bakan heyetler Washington'daki ilk toplantısını tamamladı. Diplomatik kaynaklar toplantının “pozitif geçtiğini” ve ortak çalışmanın devamının geleceğini aktardı.

İki ülke dışişleri bakanlarının gelecek haftalarda bir araya geleceğini aktaran kaynaklar toplantıda heyetlerin pozisyonlarını samimi bir şekilde aktardığı olumlu bir ortamın söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Suriye komitesine, Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

20 kişiden oluşan ABD heyetine ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Wess Mitchell'in başkanlık ettiği bildirilmişti.

ABD YAZILI AÇIKLAMA YAPACAK

ABD Dışişleri Bakanlığının sonra eren görüşmelerin ardından yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Suriye komitesinin öncelikli gündemi, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesini terör örgütü PYD/PKK'dan arındırma talebi oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkileri normalleştirme çabalarında Menbiç sorununun öncelik arz ettiğinin altını çizmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra, iki ülke ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısının Suriye gündemiyle 8 Mart'ta Washington'da gerçekleşeceği açıklanmıştı.

(AA)