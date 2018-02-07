Türk ve Amerikalı Askeri Uzmanlar Afrin Operasyonu'nu Anlattı

Washington’da Ulusal Basın Merkezi’nde düzenlenen panele Emekli Hava Pilot Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu’yla ABD ordusundan emekli Deniz Piyade Komutanı General James Conway katıldı.
Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini vurgulayan General James Conway, Suriye'de TSK'nın operasyon yaptığı alanın koalisyon güçlerinden sadece 60 mil uzakta olduğunu hatırlattı.
Conway, YPG-PYD işbirliğini ‘taktiksel bir destek’ olarak açıklarken, Türkiye’nin stratejik bir ortak olduğunun altını çizdi.
James Conway, “Türkiye’nin endişeleri bizim endişelerimizdir çünkü NATO müteffiki ve ortağıyız. Ama ne zaman bir ortak, bir endişesini dile getirse iç ya da dış farketmez, diğer ortak olarak biz elimizden geleni yaparız. Bizim Afrin konusunda endişelerimiz var. Amerika’da genç bir askeri yetkili yanlış konuştu ve Dışişleri Bakanı Tillerson hemen onu düzeltti. Son söz bu olmalı. Biz sınır güvenlik gücü diye bir şey olduğuna inanmıyoruz. Ortaklar birbirini şaşırtmamalı. Ama tam aksine bizim öncülüğümüzdeki koalisyon şaşırdı. En azından bu noktada Suriye'de yaklaşık 60 mil ötedeki Türk kuvvetleri ve ABD kuvvetlerinin karşı karşıya gelme olasılığından kaçınacaklarını düşünmek isterim. Ve bu asla kendinizi içinde bulmak istediğiniz bir durum değildir. O yüzden umarım çok hızlı sonuç alırlar,” diye konuştu.
Daha önce Irak’ta görev yapan General Conway, Amerika’nın neden Kürt grupları desteklediğini şu sözlerle açıkladı: “PYD-YPG’yi desteklemek, Irak’ta aldığımız derslere dayanıyor. Ben Irak’ta komutandım ve 2008’de sorunun çözüldüğünü düşünmüştük. Irak’ta El Kaide’yi yenmiştik. Hükümet temsilcilerini izleyecektik. Ama 2012’de tamamen bambaşka bir hikayeyle karşılaştık. Irak’taki El Kaide IŞİD’e dönüştü. Bu Suriye’de IŞİD’i yenmek için bu derslerin hayata geçirilmesi olarak düşünülmeli. Kürtler iyi savaşçılar. O yüzden onlarla ortak çalışıyoruz. Ve içlerinde bulunan Sünni Araplar da IŞİD’i yenmek ve yok etmek konusunda oldukça etkililer.”
Conway, IŞİD’ın eskisi kadar olmasa da hala bir tehdit olduğuna da dikkat çekti.
James Conway, “Eskisi kadar büyük bir tehlike değil. Ama tamamen de sona ermiş değil. İş daha bitmedi. Bu görevi tamamlamak için daha yapmamız gereken şeyler var. Bu iş bittiğinde siz de bunu bileceksiniz. Çünkü geleneksel olarak şuna inanıyoruz, eğer bir ülkede işin biterse oradan çıkarsın. Ve biz IŞİD’i yenmek için oradayız. Orada yeni bir hükümet görmek istiyoruz. Bu olduğunda Amerikan güçlerini Suriye topraklarında görmeyeceksiniz.“ dedi.
Amerika’nın Kore Savaşı’nda Türk güçleriyle birlikte mücadele verdiğini hatırlatan Conway, “Soğuk Savaş’ın sona erdiği 1989 yılından bu yana Türkiye’nin çevresindeki bölgesel çatışmalar da arttı. O yüzden inanıyorum ki Türkiye’nin Amerika’ya, Amerika’nın da Türkiye’ye ihtiyacı var“ diye konuştu.
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu da, Türkiye’nin terörle mücadelesinde sivillerin zarar görmemesi noktasında azami dikkat gösterdiğini söyledi.
ABD'nin Suriye'deki çıkarının Türkiye’yle birlikte hareket etmekte olduğunu savunan Nogaylaroğlu, ABD’nin PKK’nın Suriye kolu YPG ile ilişkisini 'taktiksel ve dar bir vizyon' diye nitelendirdi.
Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, “Afrin operasyonu sırasında ve şu anda da Amerika’nın bazı açıklamaları var. Aslında Rusya İran ve Suriye’nin açıklamalarından farksız ama genel olarak Türkiye’nin kaygılarını anladıklarını düşünüyorum. Ancak Suriye’nin geleceğiyle ilgili bazı düşünce farklılıkları var aramızda. Fakat Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ve ne kadar haklı olduğunu kısa zamanda anlayacaklarını düşünüyorum şu anda onun da bazı ipuçlarını görmeye başladım,” dedi.
Nogaylaroğlu, Pentagon’un operasyona ilişkin açıklamalarının itidalli olduğuna dikkat çekti.
Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, “Bana göre Afrin konusunda Pentagon sessiz kaldı, yani ortada kaldı. Ne olumsuz ne olumlu daha çok Suriye’nin geleceğiyle ilgili ve Türkiye’nin girişiyle ilgili bazı muhtemel gelişmelerle ilgili kaygıları olduğunu belirtti. Ama genel olarak Afrin operasyonuna karşı olmadığını, ancak itidalli olunması gerektiği gibi çok da fazla Türkiye’yi eleştiren kelimeler sarf etmeden dikkatli bir şekilde bu konuya yaklaştıklarını görüyoruz,” şeklinde konuştu.
PYD-YPG’ye silah ve eğitim desteğini eleştiren Nogaylaroğlu, Amerika’nın bu konuda hata yaptığını söyledi.
Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, “Bana göre Amerika Birleşik Devletleri burada hata yapıyor. Ve onu da kısa zamanda anlayacağına inanıyorum. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bana göre taktiksel seviyede aynı Irak’taki gibi yanlışlıklar içindeler ve kısa zamanda Türkiyesiz Suriye’de Suriye’nin geleceğinin inşasında adım atılmasının zaten mümkün olmadığını kendileri de biliyor fakat muhtemelen karar vericiler arasında da bazı soru işaretleri var burada. Biz de onları gidermeye çalışacağız fakat orta ve uzun vadede Amerika Birleşik Devletleriyle Türkiye’nin eskiden olduğu gibi tekrar Suriye konusunda ortak bir noktaya geleceğini düşünüyorum. 1990lardan sonra özellikle Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra yavaş yavaş her iki tarafın da bölgesel kaygıları biraz farklılaştığı için zaman zaman sorunlar yaşadık ama ABD şu anda her ne kadar bizim NATO üyeliğimiz için basında bazı olumsuz şeyler çıksa da Amerika Türkiye’yi NATO üyesi olarak kalmasının kendi çıkarları için hayati önem haiz olduğunu biliyor o nedenle de bütün diğer spekülasyonlara rağmen Amerika’nın Türkiye’nin NATO’nun içinde kalmasını kendi çıkarları için hayati öneme haiz olduğunu gördüğünü zannediyorum,” dedi.
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