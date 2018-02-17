Türk Yetkili: 'Kimyasal Silah İddiaları Asılsız ve 'Kara Propaganda'

Reuters haber ajansına konuşan bir Türk diplomat, Türkiye’nin Afrin’de kimyasal silah kullandığı iddialarına yanıt olarak, ‘Türkiye, Suriye’deki operasyonlarında asla kimyasal silah kullanmamıştır ve sivillerin korunması konusunda elinden gelen özeni göstermektedir’ dedi.

Suriye’de, YPG ve Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye’nin Afrin’in bir köyüne kimyasal silahla saldırdığını ve 6 kişinin yaralandığını iddia etmişti.

Türk yetkili, ‘İddialar asılsız. Türkiye hiçbir zaman kimyasal silah kullanmamıştır. Zeytin Dalı Operasyonu’nda siviller konusunda elimizden gelen önemi gösteriyoruz’ dedi.

Reuters’a konuşan Türk diplomat, bu iddiaları yapılmış bir ‘kara propaganda’ olarak tanımladı.

YPG adına konuşan sözcü Birusk Hasaka, Reuters’a, Türk saldırılarının sınır yakınlarında bir köyü hedef aldığını, saldırı sonrası 6 kişinin nefes almakta zorlandığını ve kimyasal saldırı sonrası görülen belirtilerden bazılarını gösterdiğini söylemişti.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü de, tıbbi kaynaklardan aldıkları bilgilere göre, bu saldırı sonrası 6 kişinin, kimyasal saldırı belirtisi olarak yorumlanabilecek şekilde nefes almakta zorlandığı ve göz bebeklerinin büyüdüğü bilgisinin kendilerine ulaştığını belirtmişti.

Suriye rejimi devlet haber ajansı SANA da, Afrin’deki bir doktorun açıklamalarına dayanarak, Türkiye’nin saldırısı sonrası 6 kişinin nefes alamadığı haberini paylaşmıştı.