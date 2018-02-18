Türk-Yunan Sahil Güvenlik Gemilerinin Çarpışma Görüntüsü Yayınlandı

Pazartesi günü Ege Denizi’nde, Kardak kayalıkları yakınlarında, Türk Sahil Güvenlik gemisinin Yunan devriye gemisine çarptığı anın görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde, Türk sahil güvenlik gemisinin, Yunan gemisine çarptığı görülüyor ancak çarpışmanın neden meydana geldiği anlaşılmıyor.

İsmini vermek istemeyen bir Yunan yetkili, görüntülerin Yunan sahil güvenliği tarafından medyaya sızdırılmadığını söyledi.

Görüntüler, askeri konulara odaklanan bir websitesinde yayınlandı.

Her iki gemi, Ege Denizi’ndeki Kardak kayalıkları açıklarında bulunuyordu. Kayalıklar 1996 yılında iki ülke arasında krize yol açmıştı.

Türkiye’nin, Kıbrıs yakınlarında petrol çıkarma gemisini durdurmak amacıyla Türk savaş gemilerini göndermesi de Türkiye ve Yunanistan arasında son günlerde gerilimi arttırdı.

Erdoğan’dan Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a Uyarı

Salı günü AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de doğalgaz arayan Yunanistan, Güney Kıbrıs ve uluslararası firmaları, “hadlerini aşmamaları” konusunda uyardı.