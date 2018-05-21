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Türk-Yunan yakınlaşmasına desteğiyle bilinen Selanik Belediye Başkanı'na saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2018 03:27 | Son Güncelleme

Türkler ve Atatürk hakkındaki olumlu ifadeleriyle bilinen Selanik Belediye Başkanı Butaris, aşırı milliyetçilerin saldırısına uğradı.

Türk-Yunan yakınlaşmasına desteğiyle bilinen Selanik Belediye Başkanı'na saldırı

Selanik Belediye Başkanı Yannis Butaris, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’da öldürülen Rumları anmak için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Onlarca Türkiye düşmanı, yeterince milliyetçi bulmadıkları Butaris’in eylemden ayrılmasını istedi. Daha sonra da yere düşürdükleri 75 yaşındaki adamı tekme ve şişelerle dövdüler.

Dün Selanik’te gerçekleşen saldırının ardından hastaneye kaldırılan Butaris’in kafa, sırt ve bacaklarından yaralandığı duyuruldu. Butaris, “Tekmelediler, yumrukladılar. Bu aşağılık bir saldırıydı ama iyiyim” dedi.

belediyebaskani

"AŞIRI SAĞCI HAYDUTLAR"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da yaptığı açıklamada saldırganları "aşırı sağcı haydutlar" olarak tanımladı.

Irkçılık ve milliyetçiliğe karşı olan Butaris, "Her zaman söylerim, Türklerle kardeşiz" ve "Atatürk Türk olabilir, ama önce Selanikli. Büyük bir şahsiyet" gibi ifadeleriyle tanınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
selanik belediye başkanı Yannis Butaris Linç Girişimi saldırı Yunanistan Selanik

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