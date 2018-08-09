Türkiye 2019 Büyüme Hedefini Küçülttü

“Orta Vadeli Plan kapsamında, 2019 yılı büyümesinin %3-%4 aralığında olması, enflasyonun en kısa sürede tek haneye inmesi için güçlü bir politika birleşimi ve tedbir seti OVP kapsamında detaylı olarak planlanacaktır. Cari açığın ise %4 civarlarında dengeleneceği beklenmektedir. Kamuda bu yıl başlatılan tasarruf programı, orta vadede devam edecektir.”

Bakanlık, 2017 yılının Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program’da %5,5 olarak belirlemiş olduğu büyüme hedefinde 1,5 - 2 puan arasında indirime giderek IMF’nin önümüzdeki yıl Türkiye için öngördüğü %3,9’luk büyüme hedefiyle uyum sağlamış oldu.

Ekonomideki döviz kuru sorunu devam ederken hem iç hem de dış piyasalara güven vermek isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Yeni Ekonomik Modele” dair çerçevenin yarın (10 Ağustos) Bakan Berat Albayrak tarafından açıklanacağını bildirdi.

“Bütçe açığı %1,5’lar seviyesinde sınırlandırılacak”

2017 Eylül ayında açıklanan OVP’de bütçe açığının GSMH’ye oranı %1,9 olması öngörülürken bakanlık bu hedefi de revize etti: “Bütçe açığı ise (2019’da) %1,5’lar seviyesinde sınırlandırılacak, özellikle altyapı yatırımlarımızda yurtdışı finansman ve yabancı yatırımcı şartı ile ilerlenecektir. Kamudaki tasarruf ve dengeli ekonomik yapı ile hazine borç çevirme oranları %100’lerin altına indirilecektir. 2018 yılının geri kalan bölümünde ise bütçe açığının yıl başında açıklanan program ile paralel olarak %2’nin altında olması hedeflenmektedir. Yılsonuna kadar mali politikalar ile ilgili aksiyonlarımız ile bu hedefleri gerçekleştirmek temel amacımız olacaktır.”

“Banka ve şirketlerin kur ve likidite riski yok”

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerek bankacılık sektörünün gerekse reel sektörün kur ve likidite sıkıntısı yaşamadığını bu konuda yapılan açıklamaların spekülatif olduğuna dikkat çekti: “Türk bankacılık sistemi sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal