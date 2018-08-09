Türkiye 2019 Büyüme Hedefini Küçülttü

Ekonomideki döviz kuru sorunu devam ederken hem iç hem de dış piyasalara güven vermek isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Yeni Ekonomik Modele” dair çerçevenin yarın (10 Ağustos) Bakan Berat Albayrak tarafından açıklanacağını bildirdi.
Orta Vadeli Programı, Ağustos ayı içinde tamamlamak için toplumun farklı kesimleriyle istişarelerini sürdüren Hazine Maliye Bakanlığı, bugün yayınladığı yazılı açıklamada bütçe hedeflerine ilişkin bazı paylaşımlarda da bulundu.
“Tasarruf programı orta vadede devam edecek”
Bakanlık, 2017 yılının Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program’da %5,5 olarak belirlemiş olduğu büyüme hedefinde 1,5 - 2 puan arasında indirime giderek IMF’nin önümüzdeki yıl Türkiye için öngördüğü %3,9’luk büyüme hedefiyle uyum sağlamış oldu.
“Orta Vadeli Plan kapsamında, 2019 yılı büyümesinin %3-%4 aralığında olması, enflasyonun en kısa sürede tek haneye inmesi için güçlü bir politika birleşimi ve tedbir seti OVP kapsamında detaylı olarak planlanacaktır. Cari açığın ise %4 civarlarında dengeleneceği beklenmektedir. Kamuda bu yıl başlatılan tasarruf programı, orta vadede devam edecektir.”
“Bütçe açığı %1,5’lar seviyesinde sınırlandırılacak”
2017 Eylül ayında açıklanan OVP’de bütçe açığının GSMH’ye oranı %1,9 olması öngörülürken bakanlık bu hedefi de revize etti: “Bütçe açığı ise (2019’da) %1,5’lar seviyesinde sınırlandırılacak, özellikle altyapı yatırımlarımızda yurtdışı finansman ve yabancı yatırımcı şartı ile ilerlenecektir. Kamudaki tasarruf ve dengeli ekonomik yapı ile hazine borç çevirme oranları %100’lerin altına indirilecektir. 2018 yılının geri kalan bölümünde ise bütçe açığının yıl başında açıklanan program ile paralel olarak %2’nin altında olması hedeflenmektedir. Yılsonuna kadar mali politikalar ile ilgili aksiyonlarımız ile bu hedefleri gerçekleştirmek temel amacımız olacaktır.”
“Banka ve şirketlerin kur ve likidite riski yok”
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerek bankacılık sektörünün gerekse reel sektörün kur ve likidite sıkıntısı yaşamadığını bu konuda yapılan açıklamaların spekülatif olduğuna dikkat çekti: “Türk bankacılık sistemi sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal
dalgalanmaları geçmişte olduğu gibi bugün de etkin biçimde yönetebilecek konumdadır. Piyasada bankalarımız ve şirketlerimizle ilgili yapılan spekülatif açıklamaların aksine kur ve likidite riski konusunda bir problem görülmediği denetleyici kurumlarımız tarafından da düzenli olarak yayınlanan raporlarda gözükmektedir. Yatırımcılar ve halkımızın bu söylentilerden ziyade gerçek durumu yansıtan raporlara itibar etmesini tavsiye ederiz.”
Dün piyasa kapanışında 5,27 olan Dolar/TL kuru, bugün 5,44’ü gördükten sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklama sonrasında önce 5,37’ye geriledi ardından yeniden yükselişe geçerek 5,41’i aştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iş dünyasına güvence
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iş dünyası temsilcileriyle görüşerek onlara güven aşılamaya çalışıyor.
Erdoğan dün önce TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Kudret Önen,
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu Çalışanları Konfederasyonu Başkanı Önder Kahveci’nin bulunduğu heyeti daha sonra da MÜSİAD heyetini kabul etti.
Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un yazdığına göre, Cumhurbaşkanı işadamlarına “Makul süre içinde her şey düzelecek, piyasalar rahatlayacak. Hiç korkmayın, hepsi geçecek” mesajı verdi.
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