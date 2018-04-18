Türkiye 24 Haziran’da Sandık Başına Gidiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamayla Türkiye’nin 24 Haziran 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine gideceğini duyurdu.
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugünkü 30 dakikalık basına kapalı görüşmesinin ardından seçim tarihini kamuoyuna açıkladı. Erdoğan, basın açıklaması öncesinde Başbakan Binali Yıldırım’le birlikte Bakanlar Kurulu üyeleri ve parti yönetimiyle de toplantı yaptı.
Erdoğan’ın, seçime ilişkin açıklamasından satır başları şöyle oldu:
“Bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi Bahçeli ile çeşitli defalar biraraya gelerek, ülkemizle iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştuk. Bugünkü görüşmemizde de oldukça geniş bir yelpazede istişare ettik. Bahçeli’nin dün TBMM’deki grup konuşmasında ifade ettiği milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınması teklifini değerlendirme fırsatı bulduk.
15 Temmuz darbe girişimin sekteye uğratılması da siyasette yeni dönemi başlatmıştır. Milletimizin demokrasiye sahip çıkmasının sembolü olmuştur. 7 Ağustos’ta Yenikapı’da yaptığımız o büyük miting de milletimizin biz siyasetçilere verdiği mesajı da çok açık ve net şekilde ortaya koymuştur. 16 Nisan halk oylamasına giden süreç bu yol ile ortaya çıkmıştır.
Partimiz ve benim dile getirdiğimiz sistem değişikliğini yine Sayın Bahçeli’nin yolu açmasıyla hayata geçirme fırsatı bulduk.
Türkiye, artık 16 Nisan’dan itibarin eski diyebileceğimiz sistem ile yönetilmemektedir. Cumhurbaşkanı ile hükümetin uyumlu çalışmasıyla aksaklıklar çıkmıyor gözükse de attığımız her adımda eski sistemin kalıntısı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor.
Türkiye’nin bir an önce belirsizleri aşması zorunla hale getirilmiştir.
Türkiye’nin yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet göstermiştir. Sayın Bahçeli’nin dün yaptığı çağrıyı yetkili kurullarımızla değerlendirdik.
Bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmaya karar verdik.
Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik.
Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.”
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