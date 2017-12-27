Türkiye 2,5 milyar dolara S400 aldı

Türkiye S-400'ler karşılığında toplam 2,5 milyar dolar ödeyecek.Rus silah ve teknoloji şirketi Rostek'in genel müdürü Sergey Çemezov'un Kommersant gazetesine yaptığı açıklamaya göre Türkiye, Rusya'dan dört adet S-400 füze savunma sistemi satın aldı.

Türkiye'nin söz konusu S-400'ler için Rusya'ya 2,5 milyar dolar ödeyeceğini söyleyen Çemezov, Türk ve Rus maliye bakanlıklarının söz konusu füzelerin satışını düzenleyen kredi anlaşmasının çerçevesi üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Söz konusu anlaşmaya göre, Türkiye toplam bedelin yüzde 45'ini avans olarak ödeyecek, kalan yüzde 55'lik kısım için ise Rusya, Türkiye'ye kredi sağlayacak.

Çemezov, Moskova'nın ilk sevkiyatını 2020'nin Mart ayında gerçekleştirmesini beklediklerini söyledi. Rostek'in genel müdürü, Türkiye'nin oldukça gelişmiş teknik özelliklere sahip S-400 füze savunma sistemlerini alan ilk NATO üyesi olduğunun da altını çizdi.

ABD'den eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen eylül ayında Rusya ile füze sistemleri için imzaların atıldığını duyurmuş ve kapora da verildiğini söylemişti.