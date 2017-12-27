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Türkiye 2,5 milyar dolara S400 aldı

27.12.2017 18:10 | Son Güncelleme 6 saat önce

Rus silah şirketi Rostek, Türkiye'nin 4 adet S-400 satın aldığını açıkladı.

Türkiye S-400'ler karşılığında toplam 2,5 milyar dolar ödeyecek.Rus silah ve teknoloji şirketi Rostek'in genel müdürü Sergey Çemezov'un Kommersant gazetesine yaptığı açıklamaya göre Türkiye, Rusya'dan dört adet S-400 füze savunma sistemi satın aldı.

Türkiye'nin söz konusu S-400'ler için Rusya'ya 2,5 milyar dolar ödeyeceğini söyleyen Çemezov, Türk ve Rus maliye bakanlıklarının söz konusu füzelerin satışını düzenleyen kredi anlaşmasının çerçevesi üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Söz konusu anlaşmaya göre, Türkiye toplam bedelin yüzde 45'ini avans olarak ödeyecek, kalan yüzde 55'lik kısım için ise Rusya, Türkiye'ye kredi sağlayacak.

Çemezov, Moskova'nın ilk sevkiyatını 2020'nin Mart ayında gerçekleştirmesini beklediklerini söyledi. Rostek'in genel müdürü, Türkiye'nin oldukça gelişmiş teknik özelliklere sahip S-400 füze savunma sistemlerini alan ilk NATO üyesi olduğunun da altını çizdi.

ABD'den eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen eylül ayında Rusya ile füze sistemleri için imzaların atıldığını duyurmuş ve kapora da verildiğini söylemişti.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kasım ayında Türkiye Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Rusya'dan S-400 savunma sistemlerinin satın alınma işleminin tamamlandığını açıklamış ve Türkiye'nin kendi savunma sistemini geliştirmek için de EUROSAM ile çalışma yaptığını söylemişti.

ABD, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemi alma planlarını eleştirmişti. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu planlardan endişe duyulduğu, sistemin NATO'nun kullandığı diğer donanımlarla uyumsuz olabileceği belirtilmişti.

DW/Reuters/SÖ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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