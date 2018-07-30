Türkiye-AB mutabakatı mimarından İspanya önerisi

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında imzalanan mülteci mutabakatının mimarları arasında yer alan Avusturyalı göç araştırmaları uzmanı Gerald Knaus, Afrika'dan gelen göçmenlerin rotayı İtalya'dan İspanya'ya çevirmesi üzerine İspanya'da bir kabul merkezi kurulmasını önerdi.

Knaus Welt gazetesine verdiği mülakatta İspanya'ya gelen göçmenlerin sayıca İtalya'ya gidenlerden fazla olduğunu belirterek Almanya, Fransa ve Hollanda'nın İspanya hükümetiyle pratik çözümler üzerinde işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Hollanda'daki gibi İspanya'da da iltica başvurularının hukuk çerçevesinde kısa zamanda karara bağlanabileceğini ve başvurusu kabul edilenlerin bu üç ülke arasında paylaştırılabileceğini kaydeden Knaus, mülteci statüsü kazanamayanların ise derhal ülkelerine gönderilmesi ve bunun için de göçmen veren ülkelerle anlaşmaya varılması gerektiğini belirtti.

Berlin merkezli Avrupa İstikrar İnisiyatifi (ESI) adlı düşünce kuruluşunun başkanı olan Gerald Knaus, "Göçmenlerin geldikleri ülkelerin hükümetlerinin, korunmaya muhtaç olmayanları belli bir tarihte geri almayı taahhüt etmeleri durumunda, çalışma izni ve burs gibi teşviklerle yasal göç kontenjanları hazırlanabileceğini" söyledi.