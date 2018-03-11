Türkiye-ABD görüşmesinde önemli Menbiç detayı

Sabah'ın haberine göre; Suriye başta olmak üzere birçok konuda sorunların giderilmesi için ABD ile geçtiğimiz ay 'sonuç odaklı mekanizmalar'ın kurulmasına karar verilmişti. Geçtiğimiz günlerde mekanizmaların ilk toplantısının gerçekleşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin Menbiç ve Fırat'ın Doğusu'ndaki kentlerin yeniden istikrara kavuşması için mutabık kalındığını açıkladı.

Türkiye ve ABD, bölgenin kalıcı istikrara kavuşması için Menbiç ve Fırat'ın Doğusu'ndaki kentlerin iki ülkenin ortak garantörlüğü altında yerel halkın yönetmesinin gerektiği üzerinde fikir birliğine vardı. Menbiç'te faaliyet gösteren Menbiç Askeri Konseyi'nin ve Fırat'ın Doğusu'ndaki kent konseylerinde bölgenin asli nüfusuna uygun unsurların yer alması için çalışmalara başlandı.

'ASKERİ KONSEY YÖNETMESİN'

Ankara, Menbiç Askeri Konseyi'nde terör örgütü YPG'lilerin bulunması konusundaki rahatsızlıklarını Washington'a hatırlattı. Washington'ın Menbiç Askeri Konseyi'nin YPG'den 'bağımsız' ve çoğunlukla Araplardan oluşması savunmasını Ankara, tatmin edici bulmadı. Bu nedenle Ankara, Washington'a Menbiç'i terör örgütü YPG'ye bağlı Menbiç Askeri Konseyi'nin yönetmesinin yerine Menbiç'te kurulacak konseyin bölgenin asli nüfusuna uygun unsurların yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Kent konseylerinin üç ana temele dayanacağı öğrenildi. Konseyler, bağımsız, Suriye'nin demokratik sürecine bağlı ve konsey üyelerin bölgenin asli nüfusuna uygun yapıda oluşturulacak. Bu konseylerin Soçi, Astana ve Cenevre Süreci'ne de olumlu katkı sağlayarak kalıcı barış, istikrar ve refaha kavuşmasına yardımcı olacak.