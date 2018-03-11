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Türkiye-ABD görüşmesinde önemli Menbiç detayı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2018 04:34 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ziyaretinde kararlaştırılan “sonuç odaklı mekanizma” toplantılarının ilki düzenlendi. “Menbiç’i yerel halkın yönetmesi” kararı çıktı. Türkiye ve ABD ise garantörlük görevini üstlendi.

Türkiye-ABD görüşmesinde önemli Menbiç detayı

Sabah'ın haberine göre; Suriye başta olmak üzere birçok konuda sorunların giderilmesi için ABD ile geçtiğimiz ay 'sonuç odaklı mekanizmalar'ın kurulmasına karar verilmişti. Geçtiğimiz günlerde mekanizmaların ilk toplantısının gerçekleşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin Menbiç ve Fırat'ın Doğusu'ndaki kentlerin yeniden istikrara kavuşması için mutabık kalındığını açıkladı.

Türkiye ve ABD, bölgenin kalıcı istikrara kavuşması için Menbiç ve Fırat'ın Doğusu'ndaki kentlerin iki ülkenin ortak garantörlüğü altında yerel halkın yönetmesinin gerektiği üzerinde fikir birliğine vardı. Menbiç'te faaliyet gösteren Menbiç Askeri Konseyi'nin ve Fırat'ın Doğusu'ndaki kent konseylerinde bölgenin asli nüfusuna uygun unsurların yer alması için çalışmalara başlandı.

'ASKERİ KONSEY YÖNETMESİN'

Ankara, Menbiç Askeri Konseyi'nde terör örgütü YPG'lilerin bulunması konusundaki rahatsızlıklarını Washington'a hatırlattı. Washington'ın Menbiç Askeri Konseyi'nin YPG'den 'bağımsız' ve çoğunlukla Araplardan oluşması savunmasını Ankara, tatmin edici bulmadı. Bu nedenle Ankara, Washington'a Menbiç'i terör örgütü YPG'ye bağlı Menbiç Askeri Konseyi'nin yönetmesinin yerine Menbiç'te kurulacak konseyin bölgenin asli nüfusuna uygun unsurların yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Kent konseylerinin üç ana temele dayanacağı öğrenildi. Konseyler, bağımsız, Suriye'nin demokratik sürecine bağlı ve konsey üyelerin bölgenin asli nüfusuna uygun yapıda oluşturulacak. Bu konseylerin Soçi, Astana ve Cenevre Süreci'ne de olumlu katkı sağlayarak kalıcı barış, istikrar ve refaha kavuşmasına yardımcı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye Menbiç münbiç

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bence yanlış bir adım amerika kurşun atmadan verse münbiçi yine kabul etmemeliyiz o derece güvensizler amerikayla anlaşılan her konuda ben şüpheye düşüyorum haşa müslüman olsalar ya ateist ya hristiyan olurum o kadar şüphe ile bakıyorum Allah sonumuzu hayır etsin
Yılanla anlasma yapılmaz yılan yılandır ilk fırsatta seni sokar
america yine zamana oynuyor eee o kadar yatirim yapmis cakallara afrindede görüyor ama elinden birsey gelmiyor fisdan etek giyen capulcu sürüsü!! KAHRAMAN VATAN EVLATLARIMIZI görünce kacacak delik ariyor silahini cephanesini birakip kaciyor!! Kirmizi cizgimiz eskiden munbic di simdi tüm sinirlarimiz kökünü kaziyana kadar ya ölüm ya istiklal. Yersen 1 daha anlasalim diyor!! güvenmiyor yalanlarina 1 daha kanmayiz!!! destek verdigin mIlyarlarca dolar yatirim yaptigin terör örgütünü koruyamayacaksin eyy america!! Allah vatan evlatlarimizin yar ve yardimcisi olsun amin.
Kandırılıyoruz... Hatay'ın tersi bir durumla karşılaşabiliriz. zoraki bir şekilde kurulacak kürdistan için referandumla kürdistanı seçecek bir özerklik olabilir. Yanlış... herşey olduğu gibi Suriye'ye bağlı olark kalmalı
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