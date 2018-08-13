‘Türkiye ABD İçin Kaybedilecek Bir Müttefik Değil’

Türk Amerikan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı (TACCI) Ali Koçak, Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerginliğin iki ülkeye de ciddi zararlar verebileceği belirterek, “ABD ile Türkiye arasında yaşanan bu yüksek tansiyon derhal sonlandırılmalı. Aradaki sorunlar konuşarak çözülmeli” dedi.
Amerika’nın Sesi’ne iki ülke arasında yaşanan siyasi ve ekonomik gerilimle ilgili görüşlerini açıklayan Koçak, Türkiye’nin ABD için “kaybedilmeyecek çok güçlü bir müttefik” olduğunu belirtti.
‘İki ülke de büyük zarar görür’
TACCI Başkanı Koçak, “Türk
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