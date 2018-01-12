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Türkiye ABD için seyahat uyarısı yaptı

12.01.2018 12:42 | Son Güncelleme 47 dakika önce

ABD'nin yeni seyahat uyarısının ardından Türk Dışişleri Bakanlığı da ABD'ye seyahat edecekleri uyardı.

Uyarıda, Türk vatandaşlarına yönelik "keyfi tutuklamalar" gerekçe gösterildi.ABD'nin Türkiye'yi güvenlik açısından 3'üncü kategori riskli ülkeler arasına dahil etmesinin ardından, Türkiye Dışişleri Bakanlığı da ABD'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Uyarıda, "vatandaşlardan seyahat planlarını gözden geçirmelerini ya da seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarını" istedi.

Türkiye’nin ABD’ye yönelik seyahat uyarısını güncellemesine gerekçe olarak son dönem ABD'de artan terör ve şiddet saldırıları ile resmi görevle seyahat eden Türk vatandaşlarına yönelik "keyfi tutuklamalar" gösterildi.

"ABD'deki terörizm ya da aşırı sağcı ırkçı eylemlere örnek teşkil ettiği" uyarısı yapılarak Türk vatandaşlarından dikkatli olmaları istendi.

"Asılsız iddialar ve iftiralarla adli kararlar alınıyor"

Dışişleri Bakanlığı uyarısında ayrıca New York'ta görülen Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın davasına da atıfta bulunuldu.

Bakanlığın seyahat uyarısında "Resmi görevle ABD’ye seyahat eden kamu görevlisi vatandaşlarımız dahil Türk vatandaşları, muteber olmayan kaynakların ifadelerine dayanılarak keyfi tutuklamalara maruz kalmakta" ifadesi kullanılarak Türk vatandaşlarına yönelik davalar açıldığı belirtildi.

ABD de perşembe günü seyahat uyarılarını güncellemişti. Yeni yayımlanan uyarılar kapsamında Türkiye, Sudan ve Venezuela'nın da yer aldığı3'üncü kategori riskli ülkeler arasına dahil edilmişti.

DW, GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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