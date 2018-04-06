Türk diplomatik kaynaklar son değerlendirmeleri:

"Rusya PYD-YPG'yi terör örgütü PKK'nın uzantısı olarak kabul etme noktasında değil."

"ABD ile müzakereler yapıcı ancak Suriye konusunda en erken Mayıs'ta müzakere olabilir. ABD'de yeni bakan göreve başladığında ilerleme bekliyoruz."

"ABD ile vize, tutuklu vatandaşlar konusunda daha erken müzakere başlayabilir"