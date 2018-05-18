‘Türkiye-ABD İlişkileri Kısa Vadede Düzelmez’

Stratejik Ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) Türkiye Direktörü Bülent Alirıza, Türk-Amerikan ilişkilerini Amerika’nın Sesi’ne değerlendirdi.

Alirıza’ya göre, Amerika’nın yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Mevlüt Çavuşoğlu’nun Washington’da 4 Haziran’da görüşmesinden umutlu olmak için biraz erken. Uzmana göre Pompeo’nun öncelikleri arasında Kuzey Kore, Ortadoğu’daki durum, İran ve Avrupalılarla bu konudaki gerginlikler yer alıyor. Alirıza, bu nedenle Türkiye’yle yaşanan sorunların en üst sırada yer almayacağı tahmininde bulunuyor.

Alirıza son dönemde kırılma noktasına çok yaklaşan Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğini şu sözlerle değerlendirdi:

“İki dışişleri bakanının görüşmesi gibi temasların devam etmesi olumlu bir şey. Ama aynı zamanda büyükelçinin istişareler için geri çağrılması, aslında ilişkilerin istenen seviyede olmadığını gösteren bir olay. Buna paralel olarak Kongre’de Senato’nun üçte ikisini oluşturan senatörlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektup var. Kongrede bir takım girişimler var. Bu olumsuz havanın kısa vadede değişmesini beklemiyorum. Daha geniş perspektiften baktığımızda soğuk savaş döneminde oluşmuş bu ittifakı çok ciddi bir yeniden belirleme ihtiyacı var. Bu konuda Washington da Ankara da bu ilişkiyi yeniden belirleme konusunda başarılı olmadı. Önümüzdeki dönemde bunu başarabilirlerse, bu ilişki yeni bir baza oturur, belki de son birkaç yıldan daha sağlıklı bir şekilde devam eder ama yapılmazsa ben önümüzdeki dönemde sorunların devam edeceğini, hatta belki de daha da artabileceğini söyleyebilirim.”

