Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın bazı kategorilerdeki Türkiye vatandaşlarına vize kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

LAVROV İLE ÇAVUŞOĞLU ARASINDAKİ TEMASLAR

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında 13-14 Ağustos'ta Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Türk ve Rus liderler başta olmak üzere, iki ülke arasında tüm seviyelerde düzenli ve karşılıklı güven içerisinde bir ilişki yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, "İki ülke istihbaratının ve savunma bakanlıklılarının yanı sıra Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki temaslar, Suriye'de ateşkesin korunması ve ülkedeki krizin çözümüne yönelik süreçte önemli bir rol oynamaktadır" değerlendirmesi yer aldı.

ANA GÜNDEM MADDESİ SURİYE KRİZİ

Çavuşoğlu ile Lavrov arasında Türkiye'de yapılacak görüşmede, Suriye krizinin çözümüne ilişkin konuların ana gündem maddelerinden biri olacağının vurgulandığı açıklamada, "Görüşmede, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya, Ukrayna ve Karadeniz bölgesi başta olmak üzere bölgesel konular da geniş bir şekilde istişare edilecek" ifadesi yer aldı.