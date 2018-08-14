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Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 08:28 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Karen Pierce, "Türkiye'nin modern bir demokrasi olduğunu düşünüyorum ve hukukun üstünlüğüne, hukuk kurallarına uyacağını umuyoruz." dedi.

BM Güvenlik Konseyinin ağustos ayı dönem başkanı olan Pierce, Fox News televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye'deki yargı süreci devam eden Amerikalı papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye karşı tutumu ve iki ülke arasında yaşananlara ilişkin bir soruya Pierce, şu yanıtı verdi:

"Hem Türkiye hem ABD bizim NATO müttefikimiz ve her ikisiyle de ilişkilerimize çok değer veriyoruz. Geçmişte birbirlerine son derece yakındılar. Bu iki ülkenin kendi aralarında çözmesi gereken özel bir konu. (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) Büyükelçi Bolton ile Türk Büyükelçinin görüşmesinden haberim yoktu ama bence bu ileri yönde iyi bir adım olmalı.''

Pierce, "Brunson'ın serbest bırakılmasının iki ülke arasındaki krizi hafifletip hafifletmeyeceği" sorusunu da yanıtladı.

Bu soru üzerine Pierce, "Belki. Şu an ilişkilerde başka sorunlar da olduğunu biliyorum. Türkiye'nin modern bir demokrasi olduğunu düşünüyorum ve hukukun üstünlüğüne, hukuk kurallarına uyacağını umuyoruz. Geçmişte, gözaltılar ve bağımsız yargı çağrıları yapmıştık. Türkiye ile bazı adli konularda çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"ESKİ RUS AJANI SKRİPAL'İN ZEHİRLENMESİNDEN RUSYA SORUMLU"

Karen Pierce, ABD Dışişleri Bakanlığının eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de Salisbury kentinde zehirlenmesi nedeniyle Moskova'ya uygulayacağı yaptırımlarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Skripal ve kızının zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutan Pierce, "Gerekli yöntem ve güdüleri vardı. Rusya dışında başka hiçbir mantıklı açıklaması yok. Sorunu çözebilmek için onlara bizimle konuşma ve çalışma şansı verdik ama reddettiler." ifadelerini kullandı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye ABD ingiltere dolar

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Türkiye Hukuk Devletidir , ABD Hukuksuzluğun dibe vurduğu Ülke durumundadır. Birleşmiş Milletler NEREDEDİR...???? Birleşen ve Hukuktan yana Olan Milletler NERDELER.....!!!!
he he dingiltere ayni bokun lacivertisin sen
bu ülke, size ve sizin gibi düşünen siyonistlere, içimizde bulunan vatan hainlerine, fetöyü destekleyen insansız yaratıklara ve dolar sürekli yükseldiğinde göbek atıp oynayanlara asla teslim olmayacak. Ne mutlu Türküm diyene....
o büyük elçileri illada Rusya öldürmüş deniyor neden diğer ülke öldürtmüş olmasın peki diğer ülke hangisi ABD neden öldürtmesinler ki Ruslara en fazla ihanet etmiş oluyor öldürtmelerine neden bu olabilir ama ya ABD ye sonuçta ABD ninde bilgileri bu adamda nasıl olsa adam para kazanmak için bilgi satıyor edindiği bilgileri parayı verene satmayacağını kim garantileyebilir o yüzden susturulmuştur yani ABD dahi öldürtmüş olabilir
modern demokrasiye inanip hukuk kurallarina uyulacagini umuyorsan konusup baskalarinin kafasini bulandirici aciklama yapana dost denmez!!! ceviri hatasi yoksa sicip sivamis resmen....
Tabi Türkiyede bağımsız yargı demek size göre her dediğinizi yapmak demek...
Tüm dünya amerikaya karşımı acaba , yoksa bunlar kandırmacamı , yada banamı öyle geliyo...
ingilizler nazikçe verin papazı demiş.
moden bir demokrasi mi();))
birader belli ki patronun abdye yalakalık yapıyorsun ama küçük bi itirazımız da var darbe girişiminde bulunan o aşağılık adamı türkiyeye yargılamak için vermeyen patronuna da demokrasi dersi vermeyi denesen?!!!
papaz serbest bırakılmayacak hala anlamamışlar
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