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Türkiye-ABD krizini tırmandıracak gelişme! Trump'a skandal teklif

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2018 22:44 | Son Güncelleme

ABD merkezli "düşünce" kuruluşu Ortadoğu Forumu Direktörü Gregg Roman ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarının yetersiz olduğunu savunarak, 'Başkan, Fethullah Gülen'le birebir görüşmeli' dedi.

Türkiye-ABD krizini tırmandıracak gelişme! Trump'a skandal teklif

Türkiye'yi yaptırımlarla hedef alan ABD Başkanı Trump'a ABD merkezli "düşünce" kuruluşu Ortadoğu Forumu Direktörü Gregg Roman'dan destek geldi. İsrail televizyonuna konuşan Ortadoğu Forumu (MEF) Direktörü Gregg Roman, Türkiye'ye yönelik yaptırımların yetersiz olduğunu belirterek, "Başkan, Fethullah Gülen'le birebir görüşmeli" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İsrail televizyonu "İ24 News"te sunucu Tal Heinrich'in "Trump, Türkiye ile bu yoldan gitmekte haklı mı yoksa biraz aşırıya gittiğini mi düşünüyorsunuz?" sorusuna "Yaptırımlar yeterli değil" yanıtını veren Roman, çok konuşulacak bir de çağrıda bulundu.

'TRUMP'IN YAPTIKLARIYLA GURUR DUYUYORUM'

Roman'ın programdaki açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'de Kürt partisi HDP'nin hapiste tutulan başkanı Demirtaş var. Bence Trump, Türkiye'nin Güneydoğusu'ndaki Kürt liderleri Beyaz Saray'da ağırlamalı. Ordu güçlerimizi Türkiye dışına çıkmasını teşvik ederek, bunları kuzeyde Bulgaristan'a güneyde Irak'a ya da imkan dahilinde Yunanistan'a taşımalı. Hatta daha fazlasını yaparak, Erdoğan'ın 2016 Temmuz ayında darbenin arkasında olmakla suçladığı Gülen ile birebir Beyaz Saray'da görüşmeli. Trump, ABD'nin Türkiye politikasında geç kaldı ama nihayet doğru davranmaya başladı. Trump'ın yaptıklarıyla gurur duyuyorum."

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Türkiye ABD Türkiye-ABD krizi abd başkanı donald trump gregg roman

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
son gulen ıyı guler sarı patates
hersey ortaya cikti yani hdp nin kaynagi amerika fetonun ele basi abd basit oyun bunlar
BU HABERE REİS DÜŞMANLARI GELSİNLER BAKALIM NELER DİYECEKLER
görüşmediğini mi düşünüyor sunuz???
biz kellemizi koltugumuzun altında taşırız
Eğer Trump bunları yaparsa ABD ve Türkiye ilişkileri tamamen biter ve sıcak savaş başlar TR ve ABD arasında
havlamayın yeter aslanlar uyuyor uyanmaşarı sizin için pek hayırlı olmaz
oha lan
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