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Türkiye: ‘ABD Yönetimi Yapıcı Olmaktan Uzak’

13.08.2018 16:53 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı’nın, 10. Büyükelçilik Konferansı’nda konuşan Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının önemli bölümünü ABD ile ilişkilere ayırdı. Türk

Türkiye: ‘ABD Yönetimi Yapıcı Olmaktan Uzak’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Güvenliğimizi ilgilendiren temel konularda ABD yönetimi yapıcı olmaktan uzak bir tavır benimsedi. Bu tavrı kendilerine yakıştıramıyoruz. Hele, yaptırım ve tehditleri anlamak ve kabul etmek mümkün değil. ABD’nin, geleneksel dostluk ilişkilerimize ve NATO müttefikliğimize sadık kalmasını bekliyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı’nın, 10. Büyükelçilik Konferansı’nda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin 360 derece bakış açısıyla dış politikasını çok yönlü ve çok boyutlu olarak sürdürmeye devam edeceğini belirterek, “dış politikada eksen kayması” iddiasını reddetti. “Türkiye’nin geleneksel ekseni, NATO üyeliği ve AB üyelik süreci ile tanımlanır. Biz bu yönde yürümeye devam edeceğiz” diyen Çavuşoğlu, imkanı ve vizyonu olan her ülke gibi Türkiye’nin de Asya’da Afrika’da hem batıda hem doğuda hem güneyde hem de kuzeyde faaliyetlerde bulunmasını ise doğal kabul etmek gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Ama biz oralara gidince ‘sizin eksende kayma mı var?' diye sorgulamaya başlıyorlar. Siz oralarda varsınız diye biz sizi sorguluyor muyuz? Siz oralara gidince doğru oluyor da biz oraya gidince neden eksen kayması var diye sorguluyorsunuz? İşte her zaman şikayet ettiğimiz çifte standart örneği” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türk dış politikasını değerlendirdiği konuşmasında önemli bir bölümü ABD ile ilişkilere ayırdı. Türk

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