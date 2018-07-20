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Türkiye: ‘ABD’nin İran’a Yaptırımlarını Yakından İzliyoruz’

20.07.2018 15:51 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Dışişleri ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinden oluşan heyet ile görüşmesi sonrası, Türkiye’nin ekonomik ilişkilerini etkileyecek İran’a yönelik yaptırımları yakından izlemeye devam edeceklerini açıkladı

Türkiye: ‘ABD’nin İran’a Yaptırımlarını Yakından İzliyoruz’

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Dışişleri ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinden oluşan heyet ile görüşmesi sonrası, Türkiye’nin ekonomik ilişkilerini etkileyecek İran’a yönelik yaptırımları yakından izlemeye devam edeceklerini açıkladı.

Başkan Donald Trump, Amerika’nın 16 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (KOEP) çekileceğini ve İran’a yeniden yaptırım uygulanmaya başlanacağını 8 Mayıs 2018 tarihinde açıklamıştı.

Eski Başkan Barack Obama döneminde kabul edilen KOEP, İran’ın nükleer enerji faaliyetlerini uluslararası kontrole açma şartıyla Tahran yönetimine yönelik ekonomik yaptırımları kademeli olarak azaltmayı öngören bir plandı.

Şimdi Trump’ın kararıyla Amerika’nın İran’a hangi ekonomik yaptırımlar getireceği, bu yaptırımlardan üçüncü ülkelerin nasıl etkileneceğinin yanı sıra yaptırımların Türkiye gibi İran’la ticaret yapan ülkeleri de kapsaması meselesi tartışılıyor.

Amerika Dışişleri ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinden oluşan heyet de Türkiye’de kaygıyla karşılanan İran’a yeni yaptırımlar uygulamasıyla ilgili bugün Ankara’ya geldi.

Amerika tarafından heyet üyeleri ve görüşmelerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Türk Dışişleri yazılı bir açıklama yaptı

Açıklamada, heyetin Ankara temaslarına ilişkin şu bilgiler verildi:

“Amerika’nın KOEP’ten çekilme kararının ardından İran’a yönelik uygulanacağı açıklanan yaptırımlar ülkemiz bakımından önem arz etmektedir. Uygulamaya konulabilecek yaptırımlardan ülkemizin zarar görmemesi amacıyla gerekli çalışmalar ilgili kurumlarımızca yürütülmekte olup Amerikalı muhataplarımızla temaslarımız sürdürülmektedir. Bu çerçevede, 20 Temmuz günü ülkemizi ziyaret eden heyetle görüşmelerde bulunulmuştur.

İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, gerek enerji ithalatımız bakımından önemli bir komşumuzdur. Bu nedenle Amerika’nın bu alanda uygulayacağı yaptırımlar yakından izlenmeye devam edilecektir.”

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, üç hafta önce yaptığı açıklamada, İran’ın Türkiye’nin iyi bir komşusu olduğunu ve aralarında ekonomik bağların olduğunu anımsatarak, diğer ülkelerin sözüyle İran’la ticaret bağlarını kesmeyeceklerini vurgulamıştı.

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