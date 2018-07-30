Türkiye: 'ABD’nin tehdit dili ittifak ilişkilerine saygısızlık'

Türkiye’nin geçiş yaptığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında ABD’yle ilişkiler ele alındı. Sonuç bildirisinde yaptırım uygulama tehdidinden duyulan rahatsızlık “saygısızlık” olarak dile getirildi.
Yeni sistemdeki ilk MGK toplantısı, Erdoğan’ın başkanlığında saat 15.35’te başladı ve saat 20.55’de sona erdi. MGK’nın 5,5 saatlik ilk toplantısında, yeni sistem uyarınca ilk kez MGK üyesi olan bakanlar da söz konusuydu. Resmi Gazete’de 15 Temmuz Pazar günü yayımlanan 6 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dolayısıyla MGK’nın sivil kanadında değişiklikler yapılmıştı. Kararname uyarınca Başbakanlık ve yardımcılığı olmayan yeni sistem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay o yeni isimlerden birisiydi. Keza Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı yerine Başkanı sıfatıyla Hakan Fidan da toplantıdaydı.
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