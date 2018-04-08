‘Türkiye Afganistan-Pakistan Görüşmelerine Ev Sahipliği Yapacak’

Başbakan Binali Yıldırım Afganistan’ın başkenti Kabil’de resmi temaslarda bulundu.

Yıldırım temasları çerçevesinde Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve Afganistan İcra Başkanı Abdullah Abdullah ile görüştü.

Yıldırım’ın Afganistan temasları sırasında gündemde Afgan barış süreci ve Afganistan’daki Türk okulları da vardı.

Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin Afganistan ve Pakistan arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapacağını belirtti.

Abdullah Abdullah’ın sözcü yardımcısı Jawed Faisal da iki hükümetin Afgan-Türk okulları konularında anlaşmaya vardığını söyledi.

2016’daki darbe girişiminin ardından Türkiye Afganistan’dan bu ülkedeki Afgan-Türk okullarının yönetimini devretmesini istemişti.