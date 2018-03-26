Türkiye, Afganistan'da devraldığı Gülen okullarına öğretmen gönderiyor

Türkiye'nin, Afganistan'da devraldığı Fethullah Gülen yapılanması ile bağlantılı okullarda görev yapmaları için bazı öğretmenleri bu ülkeye gönderiyor. Son olarak 30'dan fazlası kadın 120 öğretmenin Afganistan'a gittiği bildirildi.

BBC Afgan Servisi'nden Khalil Noori'nin haberine göre, bu adım, Türkiye'nin ülkedeki 12 okul ve 3 dershaneyi Maarif Vakfı'nın denetimi altına almasından bir ay sonra atıldı.

Denetime yönelik anlaşma 26 Şubat'ta Kabil'de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Afganistan Eğitim Bakanı Muhammed İbrahim Şinvari arasında imzalanmıştı.

'Müfredat bu yıl değiştirilmeyecek'

BBC'ye konuşan Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Mucip Uludağ, okullardaki Afgan ve üçüncü ülke vatandaşı öğretmenler ile idarecilerin çalışmaya devam edebileceklerini söyledi.

Macip Uludağ ayrıca, okullardaki müfredatın bu yıl değiştirilmeyeceğini belirtti.

Uludağ, "Mevcut olan müfredat aynı şekilde korunarak devam edilecek ve Afgan Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Afgan eğitim müfredatını da takip edeceğiz" dedi.

Müfredatın uzman eğitimciler tarafından inceleneceğini söyleyen Uludağ, "Önümüzdeki yıl Afgan hükümeti, Afgan Eğitim Bakanlığı ve onların yetkilileriyle kurulacak bir komisyon eşliğinde müfredatta bir zenginleştirme yapılabilecek mi buna bakacağız" diye konuştu.