HABER

Türkiye, Afganistan'da devraldığı Gülen okullarına öğretmen gönderiyor

26.03.2018 13:06 | Son Güncelleme

Gülen yapılanması ile bağlantılı olduğu belirtilen Afgan-Türk Çağ Eğitim Kurumları'na bağlı 12 lise ve 3 dershanenin idaresi Maarif Vakfı'na devredilmişti. Türkiye'nin 30'dan fazlası kadın 120 öğretmeni görevlendirdiği bildirildi.

Türkiye, Afganistan'da devraldığı Gülen okullarına öğretmen gönderiyor

Türkiye'nin, Afganistan'da devraldığı Fethullah Gülen yapılanması ile bağlantılı okullarda görev yapmaları için bazı öğretmenleri bu ülkeye gönderiyor. Son olarak 30'dan fazlası kadın 120 öğretmenin Afganistan'a gittiği bildirildi.

BBC Afgan Servisi'nden Khalil Noori'nin haberine göre, bu adım, Türkiye'nin ülkedeki 12 okul ve 3 dershaneyi Maarif Vakfı'nın denetimi altına almasından bir ay sonra atıldı.

Denetime yönelik anlaşma 26 Şubat'ta Kabil'de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Afganistan Eğitim Bakanı Muhammed İbrahim Şinvari arasında imzalanmıştı.

'Müfredat bu yıl değiştirilmeyecek'

BBC'ye konuşan Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Mucip Uludağ, okullardaki Afgan ve üçüncü ülke vatandaşı öğretmenler ile idarecilerin çalışmaya devam edebileceklerini söyledi.

Macip Uludağ ayrıca, okullardaki müfredatın bu yıl değiştirilmeyeceğini belirtti.

Uludağ, "Mevcut olan müfredat aynı şekilde korunarak devam edilecek ve Afgan Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Afgan eğitim müfredatını da takip edeceğiz" dedi.

Müfredatın uzman eğitimciler tarafından inceleneceğini söyleyen Uludağ, "Önümüzdeki yıl Afgan hükümeti, Afgan Eğitim Bakanlığı ve onların yetkilileriyle kurulacak bir komisyon eşliğinde müfredatta bir zenginleştirme yapılabilecek mi buna bakacağız" diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

İlginizi Çekebilir

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çin'in kontrolden çıkan uzay üssü Tiangong-1 Pazar günü Dünya'ya düşebilir, Türkiye de riskli bölgeler arasında

Çin'in kontrolden çıkan uzay üssü Tiangong-1 Pazar günü Dünya'ya düşebilir, Türkiye de riskli bölgeler arasında

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Trump'ı yakacak sözler! 'Arkasını döndü ve pantolonunu...'

Trump'ı yakacak sözler! 'Arkasını döndü ve pantolonunu...'

Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırıları: 1 ölü, 2 yaralı

Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırıları: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika! Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Rusya’da alışveriş merkezinde yangın! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Rusya’da alışveriş merkezinde yangın! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.