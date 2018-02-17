"Türkiye Afrin’de kimyasal gaz kullandı" iddiaları

Türk ordusunun Afrin’in kuzeybatısındaki bir köye kimyasal gaz saldırısı düzenlediği ileri sürüldü. Reuters haber ajansına konuşan YPG sözcüsü Birusk Haseke Afrin'in kuzeybatısında, sınıra yakın bir köyün Türk ordusu tarafından bombalandığını söyledi. Saldırıda altı kişinin yaralandığını belirten sözcü bu kişilerde nefes alma sorunları bulunduğunu ve bir kimyasal gaz saldırısının söz konusu olduğuna dair belirtiler olduğunu ifade etti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de ajansa yaptığı açıklamada Türk askerinin ve Özgür Suriye Ordusu'nun bahsedilen köyü cuma günü vurduğunu doğruladı. Kurum, Afrin'deki doktorlardan aldıkları bilgilere göre altı kişinin nefes alma sorunu yaşadığını ve gözbebeklerinin büyüdüğünü, bunun da kimyasal gaz saldırısının işareti olduğunu açıkladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA da benzer bir habere yer verdi. SANA’nın haberinde “Erdoğan rejimine bağlı güçlerin” Afrin’in Şeyh Hadid Nahiyesine bağlı Mzeyne köyünü "kimyasal zehirli gaz" içeren füzelerle bombaladığını ve altı sivilin "boğulma" tehlikesi geçirdiği belirtildi. Ajansa konuşan Afrin Hastanesi Müdürü Civan Muhammed iki sivilin durumunun ağır olduğunu, diğer dört kişinin kontrol altında olduğunu ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Reuters, dpa / EC,BD

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