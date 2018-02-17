HABER

"Türkiye Afrin’de kimyasal gaz kullandı" iddiaları

17.02.2018 12:37 | Son Güncelleme

Türk ordusunun Afrin’deki bir köyü bombaladığı ve saldırıda kimyasal gaz kullanılmış olabileceği ileri sürüldü.

Türk ordusunun Afrin’in kuzeybatısındaki bir köye kimyasal gaz saldırısı düzenlediği ileri sürüldü. Reuters haber ajansına konuşan YPG sözcüsü Birusk Haseke Afrin'in kuzeybatısında, sınıra yakın bir köyün Türk ordusu tarafından bombalandığını söyledi. Saldırıda altı kişinin yaralandığını belirten sözcü bu kişilerde nefes alma sorunları bulunduğunu ve bir kimyasal gaz saldırısının söz konusu olduğuna dair belirtiler olduğunu ifade etti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de ajansa yaptığı açıklamada Türk askerinin ve Özgür Suriye Ordusu'nun bahsedilen köyü cuma günü vurduğunu doğruladı. Kurum, Afrin'deki doktorlardan aldıkları bilgilere göre altı kişinin nefes alma sorunu yaşadığını ve gözbebeklerinin büyüdüğünü, bunun da kimyasal gaz saldırısının işareti olduğunu açıkladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA da benzer bir habere yer verdi. SANA’nın haberinde “Erdoğan rejimine bağlı güçlerin” Afrin’in Şeyh Hadid Nahiyesine bağlı Mzeyne köyünü "kimyasal zehirli gaz" içeren füzelerle bombaladığını ve altı sivilin "boğulma" tehlikesi geçirdiği belirtildi. Ajansa konuşan Afrin Hastanesi Müdürü Civan Muhammed iki sivilin durumunun ağır olduğunu, diğer dört kişinin kontrol altında olduğunu ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Reuters, dpa / EC,BD

©Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Filiz Akın’ın anlatamadığı gerçek!

Filiz Akın’ın anlatamadığı gerçek!

Fenerbahçe'de Ali Koç devrimi

Fenerbahçe'de Ali Koç devrimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alman Basınında 'Yücel İçin Gabriel Erdoğan'la Biraraya Geldi' İddiaları

Alman Basınında 'Yücel İçin Gabriel Erdoğan'la Biraraya Geldi' İddiaları

Öğretmenlere Silahlı Saldırılar Sırasında Ne Yapacaklarını Gösteren Simülasyon

Öğretmenlere Silahlı Saldırılar Sırasında Ne Yapacaklarını Gösteren Simülasyon

Hollanda'dan Diyanet'in 'Cihat hutbesi'ne inceleme

Hollanda'dan Diyanet'in 'Cihat hutbesi'ne inceleme

Kosova: İki adım ileri bir adım geri

Kosova: İki adım ileri bir adım geri

Reuters: Türkiye, Afrin'de kimyasal gaz kullanıldığı iddialarını reddetti

Reuters: Türkiye, Afrin'de kimyasal gaz kullanıldığı iddialarını reddetti

Yıldırım: Terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk

Yıldırım: Terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.