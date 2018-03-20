Türkiye Afrin’de ne yapacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Twitter hasabından 18 Mart 2018 Pazar günü saat 10:53’de paylaşılan resimde Afrin kenti yönetim binasının balkonunda Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kullandığı üç yıldızlı Suriye bayrağı dalgalanıyordu. Bu resim TSK ve ÖSO tarafından 20 Ocak 2018’da başlatılan ve Zeytin Dalı adı verilen harekatın hedefine ulaştığını gösteriyordu. Kente hakim olan PYD/YPG militanları Afrin'i terketti, kent merkezi TSK ve ÖSO denetimine geçti. Şimdi akıllardaki soru Türkiye'nin bundan sonra ne yapacağı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin’e bayrakların çekilmesinden bir gün sonra yaptığı açıklamada "... Emin bir belde oluncaya, olduğuna inandığımız ana kadar..." sözleriyle Afrin’de TSK’nın kalış süresini tanımladı. Suriye’yi yakından takip eden uzmanlara göre Türkiye Afrin’den ve daha önce Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altına aldığı bölgelerden kısa vadede çıkmayacak. Gazeteci Musa Özuğurlu, Türkiye’nin kontrol altında tuttuğu bölgelerde kurumsallaşmak ve kök salmak niyetinde olduğu görüşünde. Özuğurlu, Türkiye’nin Fırat Kalkanı ile alınan bölgeyi, Afrin’i ve İdlib’i birleştirdiğini, bu bölgede bir nüfuz alanı oluşturduğunu belirterek bu alanı Rusya, ABD ve Esad yönetimine karşı koz olarak kullanacağını söyledi.

Özuğurlu: Cerablus örnek alınacak Afrin için Cerablus sürecinin örnek olacağını belirten Özuğurlu, Türkiye’nin Cerablus’ta yaptığı gibi Afrin’de de okullar, sağlık ocakları gibi yapılanmalara gidip kurumsallaşma adımları atacağını belirtiyor. Musa Özuğurlu, gelecekte TSK oralardan çekilse dahi Türkiye’nin etkileyebileceği, harekete geçirebileceği bir yapılanma hedefi güttüğü görüşünde. Suriye konusundaki uzman isimlerden gazeteci-yazar Aydın Selcen de Türkiye’nin kısa vadede bölgeyi terketmeyeceği görüşünü taşıyor. Selcen, "Fırat Kalkanı Harekatı’nda ele geçirilen yer yaklaşık 2000 kilometrekare. Burası Türkiye’nin dolaylı ve doğrudan denetimi altında… Şimdi Afrin 4 bin kilometrekare ve bugün de doğrudan ve dolaylı olmak üzere Türkiye’nin denetimi altına giriyor. Aşağıda da İdlib'de Türkiye’nin kontrol ettiği alan yaklaşık 5 bin kilometrekare. Özetle Suriye’de Türkiye’nin hakim olduğu ters "L" biçiminde bir alan var. Buna bir tampon bölge denebilir" diyor. Taştekin: Hedeflerden biri nüfus yapısına müdahale