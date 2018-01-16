'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye konusundaki açıklamaları ve Afrin'e operasyonun her an başlayabileceği mesajı Alman basınında da yankı buldu. Nürnberger Zeitung bu girişimin bölgede bir Kürt devleti oluşturma rüyasının sonu demek olacağına dikkat çekiyor:
"Erdoğan'ın yeni çıkışı Kürtlerin kontrolü altındaki Afrin bölgesi ile ilgili. Türkiye'nin buradaki askeri operasyonu başarıyla sonuçlanacak olursa, bu, Türkiye sınırının karşısındaki Rojava'da bir Kürt devleti oluşturma rüyasının da sonu anlamına gelir. Ayrıca Türkiye'nin aynı Kobani'de olduğu gibi Afrin'den de kolay kolay çekilmeyeceği şüphesi doğuyor. Hatta bazı tahminlere göre belki de Erdoğan Kürt meselesini kökünden halletmek üzere bu bölgeleri sürekli olarak kendi egemenlik alanına dahil etmenin çekiciliğine kendini kaptırmış olabilir."
Frankfurter Rundschau gazetesi "Suriye'de savaşın tırmanma tehlikesi” başlıklı yorumunda, Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere askeri operasyon düzenlemesi durumunda, bunun NATO müttefikleri Türkiye ile ABD'nin ilişkilerini kalıcı olarak bozacağını vurguluyor:
"Türkiye Suriye'deki Kürtlere karşı askeri operasyon düzenleme tehdidinde bulunuyor. ABD ise Suriye'nin Türkiye sınırında -Kürtlerin de içinde bulunduğu- askeri bir gücü oraya yerleştirmeye çalışıyor. Rusya bu yüzden ABD'nin Suriye'yi parçalamak istediği suçlamasını yöneltiyor, ama Türkiye'nin Suriye'ye olası bir saldırısına karşı nasıl bir tepki vereceğini henüz açıklamıyor. Suriye bölündüğü takdirde bölgenin sorunları çözülmüş olmaz. Bölgedeki savaşa dolaylı olarak dahil olan güçler görüşme masasına oturmadıkları sürece bölgede savaş devam edecektir. Göründüğü kadarıyla bu durum daha yıllarca böyle devam edebilir."
İran'dan ABD'ye çok sert 'YPG' tepkisi
Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'
Instagram'ın görmediğiniz yüzü
Kolombiya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Fazla verilen 10 bin euroyu alıp gitti
Her yıl 1.5 metre kar yağardı! Bu yıl ’kar duası’na çıktılar
Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti
İşte dünyanın en soğuk noktası
Bahçeli: Bu edepsizliği İmralı canisi dahi yapmadı
Ümit Kocasakal, CHP genel başkan adaylığını açıklayacak
Bir tıkla ikizinizi bulun! Google'dan yeni özellik
Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza