'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye konusundaki açıklamaları ve Afrin'e operasyonun her an başlayabileceği mesajı Alman basınında da yankı buldu. Nürnberger Zeitung bu girişimin bölgede bir Kürt devleti oluşturma rüyasının sonu demek olacağına dikkat çekiyor:

"Erdoğan'ın yeni çıkışı Kürtlerin kontrolü altındaki Afrin bölgesi ile ilgili. Türkiye'nin buradaki askeri operasyonu başarıyla sonuçlanacak olursa, bu, Türkiye sınırının karşısındaki Rojava'da bir Kürt devleti oluşturma rüyasının da sonu anlamına gelir. Ayrıca Türkiye'nin aynı Kobani'de olduğu gibi Afrin'den de kolay kolay çekilmeyeceği şüphesi doğuyor. Hatta bazı tahminlere göre belki de Erdoğan Kürt meselesini kökünden halletmek üzere bu bölgeleri sürekli olarak kendi egemenlik alanına dahil etmenin çekiciliğine kendini kaptırmış olabilir."

Frankfurter Rundschau gazetesi "Suriye'de savaşın tırmanma tehlikesi” başlıklı yorumunda, Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere askeri operasyon düzenlemesi durumunda, bunun NATO müttefikleri Türkiye ile ABD'nin ilişkilerini kalıcı olarak bozacağını vurguluyor: