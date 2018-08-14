Türkiye Akıllı Telefon Pazarında iPhone’un Yeri

Apple, dünyada 1 trilyon dolarlık değere sahip olan ilk şirket oldu.
ABD’nin dev teknoloji şirketinin bu başarıya ulaşmasında hiç kuşkusuz, en büyük rol oynayan ürünü iPhone oldu.
Şirketin kurucusu ve o dönem CEO’su olan Steve Jobs’un 9 Ocak 2007’de tanıtımını yaptığı iPhone 2, aynı yılın Haziran ayında Amerikan pazarında satışa sunuldu. Bu modeli 1,4 milyon satış rakamına ulaşırken bir sonraki model olan iPhone 3’ten tüm dünyada 11,6 milyon satıldı.
Türkiye’de resmi olarak ilk iPhone 2008 yılının sonbaharında satışa sunuldu.
Apple’ın gözde ürünü iPhone 11 yıldır Türkiye’de satışta.
Türkiye’yi bu telefonu getiren o dönem Koç Honding’in teknoloji şirketi Bilkom’du. 1984 yılında o dönem Komili Şirketler Grubu’nun elindeyken Apple’ın distribütörlüğü alan şirket, uzun yıllardır bu işi yapan iki şirketten biri.
Apple’ın bir diğer distribütörü ise TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Index Grup.
Türkiye pazarına Turkcell’le giren, Amerikan teknolojisi firmasını bugün Vodafone, Avea, Türk Telekom dahil tüm telefon operatörleri satıyor. Bunun dışında Troy, Pupa, Lydia ve Gürgençler şirketleri de Apple’ın özel yetkili satıcıları (Premium reseller). Bu şirketlerin Türkiye genelinde 26 mağazası bulunuyor.
Bu dört yetkili satıcı dışında Teknosa, Vatan Bilgisayar, Medyamarkt ve Arçelik mağazaları da iPhone satıyor.
201 yılında Türkiye ofisini açan Apple, 2013 yılında başladığı internet satışının ardından ilk satış mağazasını 2014 yılında İstanbul Zincirlikuyu’nda bulunan Zorlu Center’da hizmete soktu. Aynı yıl Acıbadem’de bulunan Akasya AVM, ikinci mağaza açıldı.
Türkiye’de yılda ortalama 12 milyon akıllı telefon satılıyor
GFK Türkiye verilerine göre, 2018 yılının ilk altı ayında 5 bin 876 bin akıllı cep telefonu satılırken 13 milyon 87 bin liralık satış geliri oluştu.
Yine aynı şirketin verilerine son 12 ayda Türkiye’de 11 milyon 874 bin akıllı cep telefonu satıldı. Ve 27,4 milyar TL’lik satış geliri elde edildi.
Son bir yılda 2,7, bugüne kadar ise 10 milyon’dan fazla iPhone satıldı
Tüm yıla baktığımız zaman satılan cep telefonlarının %23’ü, ilk altı aydaki satışların ise %21,2’si iPhone’a ait. GFK Türkiye verilerine göre, son 12 ayda Türkiye’de 2.719 bin iPhone satılmış görülüyor.
Amerika’nın Sesi’ne veren bir Apple yetkili firma yetkilisi, bu rakamlara Apple’ın kendi iki mağazasındaki satış rakamlarının dahil olmadığını söyledi.
Aynı yetkili, Türkiye’de 2008’den beri iPhone satışlarının 10 milyonu aşmış olduğunu da ifade etti.
iPhone’ın satış gelirlerinden aldığı pay %37,7
GFK Türkiye araştırması, Türkiye akıllı cep telefonu pazarında ilk altı ayda oluşan satış gelirinin %37,7’sini iPhone’un gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu da iPhone’un Türkiye’de elde satış gelirinin 10,3 milyar TL olduğunu ortaya koyuyor.
Son haftalarda TL/Dolar kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından birçok ithal ürüne olduğu gibi iPhone ürünlerine de zam yapıldı.
Bu ürünlere yapılan yaklaşık %25 zam sonrasında 6899 TL olan iPhone X (256GB)’in fiyatı 8599 TL’ye yükselirken iPhone 4899 TL’den 6299 TL’ye çıktı.
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