Türkiye Akıllı Telefon Pazarında iPhone’un Yeri

Apple, dünyada 1 trilyon dolarlık değere sahip olan ilk şirket oldu.

ABD’nin dev teknoloji şirketinin bu başarıya ulaşmasında hiç kuşkusuz, en büyük rol oynayan ürünü iPhone oldu.

Şirketin kurucusu ve o dönem CEO’su olan Steve Jobs’un 9 Ocak 2007’de tanıtımını yaptığı iPhone 2, aynı yılın Haziran ayında Amerikan pazarında satışa sunuldu. Bu modeli 1,4 milyon satış rakamına ulaşırken bir sonraki model olan iPhone 3’ten tüm dünyada 11,6 milyon satıldı.

Türkiye’de resmi olarak ilk iPhone 2008 yılının sonbaharında satışa sunuldu.

​Apple’ın gözde ürünü iPhone 11 yıldır Türkiye’de satışta.

Türkiye’yi bu telefonu getiren o dönem Koç Honding’in teknoloji şirketi Bilkom’du. 1984 yılında o dönem Komili Şirketler Grubu’nun elindeyken Apple’ın distribütörlüğü alan şirket, uzun yıllardır bu işi yapan iki şirketten biri.

Apple’ın bir diğer distribütörü ise TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Index Grup.

Türkiye pazarına Turkcell’le giren, Amerikan teknolojisi firmasını bugün Vodafone, Avea, Türk Telekom dahil tüm telefon operatörleri satıyor. Bunun dışında Troy, Pupa, Lydia ve Gürgençler şirketleri de Apple’ın özel yetkili satıcıları (Premium reseller). Bu şirketlerin Türkiye genelinde 26 mağazası bulunuyor.