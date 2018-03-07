Türkiye Alman turistleri ikna edebilecek mi?

DW Türkçe’ye konuşan sektör yetkilileri siyasi ilişkilerde normalleşmenin şart olduğunu söyledi.Dünyanın en büyük turizm fuarı Berlin Uluslararası Turizm Borsası’nda (ITB) Türkiye standı, bugün Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından açıldı.

İki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle turizmde yaşanan gerileme sonrası Alman turistleri yeniden kazanmayı umut eden Türk turizmciler ve Alman partnerleri, yılın ilk aylarında yapılan erken rezervasyonlarda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50’yi aşan bir artış olması nedeniyle şimdiden umutlanmış durumda.

Turizm geliştirme şirketi All Anatolia Başkanı Hüseyin Baraner, “2017 çok kötü bir yıldı. 2018’de nihayet geçtiğimiz yıla kıyasla bütün Avrupa pazarlarında Türkiye’ye yönelik iki kat artış var. Türkiye’ye geri dönüş başladı” dedi.

Türkiye 2015 yılında 5 milyon 500 bin Alman turisti ağırlarken, Ankara ile Berlin arasında yaşanan siyasi gerilimin nedeniyle bu rakam 2017'de 3 milyon 600 bine kadar gerilemişti.

Alman ve Türk siyasetçilere “Politikayı bırakın, turizme bakın” çağrısını yapan Çanakkale Turistik Oteller Birliği Bölge Sorumlusu Hilmi Selimoğlu da, “Siyasi gerilim Türk ve Alman halkları, turizm ve yatırımcıları arasında değil, iki ülke siyasetçileri arasında yaşandı. Bu yıl gelen taleplerle gerilimin nihayet geride bırakıldığını görüyoruz” dedi.