Türkiye-Almanya Film Festivali başladı

Ankara, festivalden son dakikada desteğini çektiğini açıklamıştı. DW'den Jochen Kürten'in haberi.Kötü haber Cuma günü başlayan festivalin açılışından birkaç hafta önce geldi.

Türkiye Kültür Bakanlığı geçmişte yaklaşık 60 bin euroya kadar ulaşan mali desteğini herhangi bir açıklama yapmadan kesti. DW'ye konuşan Festival Direktörü Adil Kaya, Türkiye'nin geçen sene de geriye dönük olarak teşvik vermeyi kestiğini ve bu sene de destek verilmemesinin kendilerini şaşırtmadığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Goethe Enstitüsü ve Robert Bosch Vakfı ile Bavyera Eyaleti tarafından mali destekle bu sene 23'üncüsü düzenlenen Türkiye-Almanya Film Festivali, her şeye rağmen 9-18 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kültürlerarası diyaloğa ilgisizlik

Türkiye Kültür Bakanlığı'nın duruşunun belki de "fazla milli” olduğunu kaydeden Kaya, Türkiye'nin bugünlerde kültürlerarası diyalogdan çok, milli kültürel işlerle ilgili olduğunu söylüyor.

Festival Direktörü, özellikle kriz zamanlarında kültürel diyaloğu devam ettirecek etkinlikler düzenlemenin ve sürdürmenin önemli olduğunu savunuyor. Kaya, "En azından Alman tarafı böyle görüyor” diye ekliyor.