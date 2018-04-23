Türkiye Almanya’da oy sandıkları için diplomatik girişimde bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimler öncesinde Avrupa'da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını açıklamasına cevaben yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini tekrarladı.

24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt dışında yaşayan seçmenler ilk tur için 4-17 Haziran tarihleri arasında, seçimin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran- 4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.

Anadolu Ajansı’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 24 Haziran seçimleri için Almanya'daki temsilciliklerde veya belirlenen bölgelerde oy sandığı kurulabilmesi amacıyla hazırlanan nota Almanya Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler nedeniyle Türk vatandaşlarının Almanya'da oy kullanabilmeleri amacıyla oy sandığı kurulabilmesi için diplomatik girişimde bulundu.

16 Nisan 2017'de Türkiye'de gerçekleştirilen referandum öncesi Türkiye, başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesiyle seçim kampanyası yürütme konusunda kriz yaşamıştı.

Türk bakanların Almanya'da katılacakları seçim etkinlikleri yerel yönetimlerin kararı ile iptal edilmişti ve Alman hükümeti Haziran 2017'de aldığı kararla Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesini yasaklamıştı.

DW/DÇÜ,BÖ

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