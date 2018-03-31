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Türkiye Almanya'dan 115 iade talebinde bulundu

31.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

Alman basınındaki haberlere göre, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye Türk vatandaşlarının iadesi için Almanya’ya 115 başvuruda bulundu.

Türkiye Almanya'dan 115 iade talebinde bulundu

Başvuruların yaklaşık yarısında gerekçe olarak terör şüphesi gösterildi.Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazeteleri, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana Türkiye'nin Almanya'ya Türk vatandaşlarının iadesi için 115 başvuruda bulunduğunu bildirdi. Alman Adalet Bakanlığı'ndan alınan verilere dayandırılan haberde, bu iade taleplerinden 54'ünde terör şüphesinin gerekçe gösterildiği belirtildi.

Gazetelerin haberinde, 2015 yılında Almanya'da talep edilen iade sayısının 66 olduğu ve bunlardan sadece 13'ünde terörizmin gerekçe gösterildiği kaydedildi.

Haberde, Almanya'nın 2015 öncesinde de sonrasında da terör şüphesi ile gerekçelendirilen iade talebine onay vermediğine dikkat çekildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mart ayının başında başkent Berlin'e yaptığı ziyarette, Almanya'yı terör örgütü olarak sınıflandırılan PKK ve Gülen yapılanmasına karşı yeterince girişimde bulunmamakla suçlamıştı. Çavuşoğlu, Gülen yapılanmasına mensup 768 kişinin Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğunu, bunlardan 401'ine iltica hakkı tanındığını dile getirmişti.

dpa/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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