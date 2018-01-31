Türkiye: Amerika Terör Örgütüne mi Destek Verecek Karar Versin

Türkiye, Afrin'den sonra Menbiç'in askeri operasyon hedefi olabileceğine ilişkin yaklaşımını koruyor ve son olarak Başbakan Binali Yıldırım da ABD'ye seslenerek, "Orada yaşayan insanlara zulüm eden terör örgütüne mi destek verecek, yoksa oradaki halkın bu terör örgütlerinden kurtulmasına mı katkı sağlayacak, Amerika buna karar versin” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'deki Zeytin Dalı Operasyonu'nun 12'nci gününde Afrin'in ardından Türkiye'nin Menbiç'i de hedef alabileceği sinyalini verdi. Yıldırım, Suriye'de Kürt yapılanması PYD-YPG kontrolündeki Menbiç'in demografik yapısının çoğunluğunu Kürt değil Arap olarak işaret etti. Arap nüfusun şu anda Menbiç'te terör örgütü tarafından tehdit edildiğini anlatan Yıldırım, ABD'nin PYD-YPG'ye verdiği desteği sonlandırma çağrısını yineledi. Yıldırım, "Orada yaşayan insanlara zulüm eden terör örgütüne mi destek verecek, yoksa oradaki halkın bu terör örgütlerinden kurtulmasına mı katkı sağlayacak, Amerika buna karar versin. Türkiye, her türlü terör baskısına, terör tehdidine karşı milli güvenliği gereği yapması lazım gelen harekatı yapar. Bunun için de başka ülkelerden izin almak gibi bir durum söz konusu olmaz. Bu faaliyetler aslında ülkemizin hududu bulunan hem Suriye'de hem de Irak'ta hududumuz etrafında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna izin vermemek bakımından bundan sonra da devam edebilir. Bunun da bilinmesinde fayda var” diye konuştu.
Macron'a yanıt: Temelden sakat düşünce
Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, askeri operasyon ile Afrin'in işgal edilmemesi yönündeki Türkiye'ye yönelik eleştirilerine ise, Başbakan Binali Yıldırım yanıt verdi. Yıldırım, "Fransa meseleyi böyle (işgal) alıyorsa onların Suriye'deki faaliyetlerini de öyle değerlendirmek lazım. Esasen bu temelden sakat bir düşüncedir. Türkiye'nin katiyen bir işgal mantığı içerisinde hareket etmediğini bütün dünya biliyor, bilmelidir. Fırat Kalkanı Operasyonu ile 3 bin 600 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirerek, orayı terörden temizleyen ve bugün 130 bine yakın Suriyelinin yaşadığı, 160 bin öğrencinin tekrar eğitime başladığı, huzur ve barış içerisinde bir alana dönüştürdük. Bizim Afrin'de yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki Menbiç, Cerablus ve Azez hattında 2 bin kilometrelik alana bakmaları yeterlidir. Onun dışındaki değerlendirmelerin gerçekle alakası yoktur” dedi.
Zeytin Dalı'nda 12'nci günde Öcalan anıtı yok edildi
Türkiye, terör örgütü PKK'nın Suriye bağlantısı olarak nitelendirdiği PYD-YPG yapılanması kontrolündeki Afrin'i hedef alan Zeytin Dalı Operasyonu'nun 12'nci gününde karadan ve havadan askeri harekatını sürdürüyor. Anadolu Ajansı'nın paylaştığı resmi bilgiler itibariyle Türkiye, ‘Silahlı insansız hava aracı (SİHA)' vasıtasıyla Afrin'de Abdullah Öcalan'ın dev görüntüsünden oluşan anıtı imha etti. Türkiye, uluslararası kamuoyuna özellikle Öcalan ile ilgili anıt görüntüsünü de paylaşarak, Suriye'deki Kürt yapılanması PYD-YPG'nin, terör örgütü PKK bağlantısını vurguluyor.
Zeytin Dalı sürecinde 5 TSK mensubu ve 6 sivil hayatını Kaybetti
Genelkurmay Başkanlığı'ndan da Zeytin Dalı Operasyonu'nun 11'nci gününe ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı, kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur” denildi.
Ayrıca Zeytin Dalı Operasyonu'nun başladığı 20 Ocak'tan bugüne Afrin'e komşu Türkiye'nin sınır illerinde de can kayıpları oldu. Kilis'te 24 Ocak'ta Muzaffer Aydemir (72) ve Suriye uyruklu Tarık Tabbak (28) yaşamını yitirdi. Hatay – Kırıkhan'da ise, 22 Ocak'ta TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş (30) yaşamını yitirdi. Şanlıurfa – Reyhanlı'ya 28 roket düştü ve burada 21 Ocak'ta Suriyeli sığınmacı Nadir El Faris (61) hayatını kaybetti.Son olarak bugün Reyhanlı ilçesinde Fatma Avlar (17) roket saldırısıyla öldü.
Ayrıca bugüne Zeytin Dalı Operasyonu'nda, TSK mensupları 21 Ocak'ta Musa Özalkan, 24 Ocak'ta Oğuz Kaan Usta ve Mehmet Muratdağı, 28 Ocak'ta Fatih Mehmethan ve Ali Gümüş yaşamını yitirdi. Buna ilaveten askeri konvoya yönelik saldırıda İdlib'te Devlet Su İşleri (DSİ) personeli Yasin Tanboğa (39) da öldü.
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