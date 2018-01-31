Türkiye: Amerika Terör Örgütüne mi Destek Verecek Karar Versin

Türkiye, Afrin'den sonra Menbiç'in askeri operasyon hedefi olabileceğine ilişkin yaklaşımını koruyor ve son olarak Başbakan Binali Yıldırım da ABD'ye seslenerek, "Orada yaşayan insanlara zulüm eden terör örgütüne mi destek verecek, yoksa oradaki halkın bu terör örgütlerinden kurtulmasına mı katkı sağlayacak, Amerika buna karar versin” dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'deki Zeytin Dalı Operasyonu'nun 12'nci gününde Afrin'in ardından Türkiye'nin Menbiç'i de hedef alabileceği sinyalini verdi. Yıldırım, Suriye'de Kürt yapılanması PYD-YPG kontrolündeki Menbiç'in demografik yapısının çoğunluğunu Kürt değil Arap olarak işaret etti. Arap nüfusun şu anda Menbiç'te terör örgütü tarafından tehdit edildiğini anlatan Yıldırım, ABD'nin PYD-YPG'ye verdiği desteği sonlandırma çağrısını yineledi. Yıldırım, "Orada yaşayan insanlara zulüm eden terör örgütüne mi destek verecek, yoksa oradaki halkın bu terör örgütlerinden kurtulmasına mı katkı sağlayacak, Amerika buna karar versin. Türkiye, her türlü terör baskısına, terör tehdidine karşı milli güvenliği gereği yapması lazım gelen harekatı yapar. Bunun için de başka ülkelerden izin almak gibi bir durum söz konusu olmaz. Bu faaliyetler aslında ülkemizin hududu bulunan hem Suriye'de hem de Irak'ta hududumuz etrafında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna izin vermemek bakımından bundan sonra da devam edebilir. Bunun da bilinmesinde fayda var” diye konuştu.

Macron'a yanıt: Temelden sakat düşünce Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, askeri operasyon ile Afrin'in işgal edilmemesi yönündeki Türkiye'ye yönelik eleştirilerine ise, Başbakan Binali Yıldırım yanıt verdi. Yıldırım, "Fransa meseleyi böyle (işgal) alıyorsa onların Suriye'deki faaliyetlerini de öyle değerlendirmek lazım. Esasen bu temelden sakat bir düşüncedir. Türkiye'nin katiyen bir işgal mantığı içerisinde hareket etmediğini bütün dünya biliyor, bilmelidir. Fırat Kalkanı Operasyonu ile 3 bin 600 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirerek, orayı terörden temizleyen ve bugün 130 bine yakın Suriyelinin yaşadığı, 160 bin öğrencinin tekrar eğitime başladığı, huzur ve barış içerisinde bir alana dönüştürdük. Bizim Afrin'de yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki Menbiç, Cerablus ve Azez hattında 2 bin kilometrelik alana bakmaları yeterlidir. Onun dışındaki değerlendirmelerin gerçekle alakası yoktur” dedi. Zeytin Dalı'nda 12'nci günde Öcalan anıtı yok edildi Türkiye, terör örgütü PKK'nın Suriye bağlantısı olarak nitelendirdiği PYD-YPG yapılanması kontrolündeki Afrin'i hedef alan Zeytin Dalı Operasyonu'nun 12'nci gününde karadan ve havadan askeri harekatını sürdürüyor. Anadolu Ajansı'nın paylaştığı resmi bilgiler itibariyle Türkiye, ‘Silahlı insansız hava aracı (SİHA)' vasıtasıyla Afrin'de Abdullah Öcalan'ın dev görüntüsünden oluşan anıtı imha etti. Türkiye, uluslararası kamuoyuna özellikle Öcalan ile ilgili anıt görüntüsünü de paylaşarak, Suriye'deki Kürt yapılanması PYD-YPG'nin, terör örgütü PKK bağlantısını vurguluyor.