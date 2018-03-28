Türkiye Askeri Hedefine Irak’ı mı Koydu?

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) bugünkü bildirgesinde Suriye’de yürütülen askeri operasyonların ardından Sincar ve Kandil adres gösterilerek, eğer terör örgütü faaliyetlerini Bağdat önlemezse bunu Türkiye’nin yapacağı açıklandı.
MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 saat 20 dakikalık toplantısı sonucunda Türkiye’nin dış politikası ve askeri faaliyetlerine ilişkin kararlara imza attı. Türkiye’deki en üst düzey güvenlik yapılanması olarak MGK, bugünkü toplantısı ardından 5 maddelik yazılı bir bildirge yayımladı.
MGK bildirgesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde sıklıkla tekrarladığı üzere Türkiye’nin bundan sonraki askeri harekatlarındaki hedefleri arasında Menbiç’le Irak’taki Sincar ve Kandil bölgelerinin olabileceği vurgulandı. Bildirgede, “Münbiç’teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye’nin, diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir. Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarında yuvalanan teröristlerle ilgili de aynı kararlılık içinde olduğumuz vurgulanmıştır” denildi. Bildirgede, “Suriye’nin yanı sıra, Sincar ve Kandil başta olmak üzere, Irak’ın çeşitli yerlerinde de ülkemize saldırmak üzere yerleşen bölücü terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin, öncelikle Irak Devleti tarafından önlenmesinin beklendiği, bunun mümkün olmaması halinde ise bizzat Türkiye tarafından engelleneceği ifade edilmiştir” vurgusu yapıldı.
MGK bildirgesinde, geçmişteki kararlarda olduğu üzere Suriye’deki PYD-YPG yapılanması, terör örgütü PKK ile birlikte anıldı. Bildirgede, PKK’nın yanı sıra IŞİD’den de DEAŞ olarak söz edilerek Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesinde azmi ve kararlılığı vurgulandı. “Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel Devlet Yapılanması (PDY)” ifadesiyle Fethullah Gülen Cemaati yapılanması da yurt içinin yanı sıra faaliyetleri yurtdışında da sonlandırılması gerekli örgütler arasında sayıldı.
Bildirgede, 20 Ocak’ta başlayan Suriye topraklarındaki Zeytin Dalı Harekatı’nın amaçları arasında Türkiye’nin sınır güvenliğinin yanı sıra bölgesel ve küresel barışa katkı sağlama yinelendi. Bu arada Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı’nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile de Suriye topraklarında fiilen “güvenli bölge” oluşturma düşüncesiyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin yurtlarına geri dönüşlerini temin etmek amacı da ifade edildi.
MGK bildirgesinde, Zeytin Dalı Harekatı’nın “Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına yardımcı olmak” amacıyla düzenlendiği ifade edildi. Harekat, Suriye'deki merkezi yönetime muhalif Özgür Suriye Ordusu'yla (ÖSO) birlikte yürütülüyor.
Bildirgede, “Türkiye’de misafir edilen ve bölgenin asli sahipleri olan yüz binlerce Suriyelinin geri döndükleri yerlerde güven, huzur ve refah içinde yaşayabilmeleri için gereken tedbirlerin hayata geçirilmesi konusundaki çalışmalar değerlendirilmiştir” denildi.
Bildirgede, “Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kürt, Arap ve Türkmenlerden müteşekkil Özgür Suriye Ordusu’nun birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı neticesinde, terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarılan Suriyelilerin harekata gönülden destek vermesinin üzerinde önemle durulmuştur” denildi. Bu noktada, ÖSO’nun yapısına ilişkin “Kürt, Arap ve Türkmenlerden müteşekkil” denilmesi de göze çarptı.
Kıbrıs ve Yunanistan’a da mesaj verildi
MGK bildirgesinde ayrıca, “Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki gelişmeler hakkında genel bir değerlendirme yapılmış; bilhassa Yunanistan’ın iyi komşuluğa aykırı tutum ve davranışlarının tarafımızdan hassasiyetle takip edildiği ifade edilmiş, Türkiye’nin hak ve menfaatlerinden asla taviz verilmeyeceği karar altına alınmıştır” denildi.
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