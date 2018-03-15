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Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dörtlü Toplantısı Bakü’de Yapıldı

15.03.2018 22:50 | Son Güncelleme

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve İran’ın dışişleri bakanları bölgesel işbirliğini konuşmak üzere Bakü’de ilk kez dörtlü toplantı düzenledi. Görüşmelerin ana gündem maddesini Reşt-Astara demiryolu hattı projesi oluşturdu

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dörtlü Toplantısı Bakü’de Yapıldı

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve İran’ın dışişleri bakanları bölgesel işbirliğini konuşmak üzere Bakü’de ilk kez dörtlü toplantı düzenledi.

Görüşmelerin ana gündem maddesini Reşt-Astara demiryolu hattı projesi oluşturdu. 180 kilometrelik hattın İran ve Azeri kentlerini birbirine bağlaması tasarlanıyor. Projenin üç yılda tamamlanması bekleniyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, daha önceden inşa edilen Bakü-Tiflis-Kars hattıyla birleştirilecek olan projenin, güneyden batıya yeni bir ulaştırma koridorunun başlangıcını oluşturacağını belirtti.

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dört bakanın toplantısının bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi, özellikle de ulaştırma ve enerji alanında altyapı projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını umduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, bu formatın, katılımcı ülkeler arasında ticaret ve yatırım olanaklarının artırılmasına imkan vereceğini kaydederek, bir sonraki toplantıda da somut projeleri tartışacaklarını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif de, yeni ulaştırma koridorunun bölgedeki ülkelerin çıkarlarıyla örtüştüğünü, iki kıtayı birbirine bağlayacağını vurguladı.

Dört bakanın gelecek toplantısının Gürcistan’da yapılması planlanıyor.

Toplantının nihai bildirisinde bakanlar toprak bütünlüğüne karşılıklı saygıya dayanan bölgesel barış ve istikrara desteklerini ifade etti.

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