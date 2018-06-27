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Türkiye bekliyor, Makedonya ve Arnavutluk AB yolunda

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2018 09:43 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, aday ülkeler Makedonya ve Arnavutluk'la katılım müzakerelerine 2019 Haziran'da başlama kararı aldığını duyurdu.

Türkiye bekliyor, Makedonya ve Arnavutluk AB yolunda

Lüksemburg'ta toplanan AB Genel İşler Konseyi, aralarında Türkiye, Makedonya ve Arnavutluk'un da bulunduğu altı ülkenin AB'ye üyelik sürecindeki ilerleme durumunu değerlendiren bir sonuç bildirgesi yayımladı.

Bildirgede, AB'nin genişleme sürecine ve Batı Balkanların "Avrupa perspektifine" ilişkin kararlılığının sürdüğü vurgulandı. AB Konseyi'nin Makedonya ve Arnavutluk'un kaydettiği ilerlemeden memnun olduğu belirtilen bildirgede, "Konsey, Makedonya ve Arnavutluk'la Haziran 2019'da katılım müzakerelerine başlama kararı almıştır." ifadesi yer aldı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, nisan ayında Arnavutluk ve Makedonya ile katılım müzakerelerinin başlatılması için AB Konseyi'ne tavsiye kararında bulunmuştu.

Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorunu nedeniyle Makedonya'nın AB ile katılım müzakerelerinin başlatılması Yunanistan tarafından veto ediliyordu. İki ülkenin bir anlaşmaya vararak isim sorununu çözmesi, Makedonya'nın AB ile katılım müzakerelerine başlamasına yönelik engeli ortadan kaldırmış oldu.

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Türkiye AB Makedonya Arnavutluk Avrupa Birliği Müzakere Haziran

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
demekki müslüman ülkeler de birliğe girebiliyor.adamlara çamur atmadan önce kendi yanlışlarımıza baksak iyi olacak
mıllet avrupaya bız araplara cok yazık canım ülkeyı ne hale getırdıler
Desene akrabalara gitmeye vize alacağız ... :(
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