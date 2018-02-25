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Türkiye: 'BM Kararı Afrin’i Kapsamıyor'

25.02.2018 18:54 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde alınan “Suriye’de otuz günlük ateşkes” kararının Afrin’i kapsaması gerektiği yönündeki söylemelere karşın Türkiye’nin Afrin harekatı aralıksız devam ediyor

Türkiye: 'BM Kararı Afrin’i Kapsamıyor'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde alınan “Suriye’de otuz günlük ateşkes” kararının ardından hem Suriye’nin hem de Rusya’nın BM temsilcilerinin ateşkes kararının Afrin’i kapsaması gerektiğini söylemelerine karşın Türkiye’nin Afrin harekatı aralıksız devam ediyor.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, BMGK’ya üye 15 üyenin oybirliğiyle aldığı 240 sayılı kararın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin harekatını kapsamadığını söyledi.

Bozdağ, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karara baktığımız zaman, terör örgütleriyle mücadeleyi kararın kapsamı dışında tutmaktadır. Türkiye'nin sürdürdüğü harekatı bu kararın etkilemesi söz konusu değildir” diye konuştu.

Prof. Okur: Hukuk tekniği açısından bakıldığında karar Afrin’i kapsamıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Akif Okur da Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’la aynı görüşte.

Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmede bulunan Okur, “Kararın baş kısmında bir dizi önceki karara atıf var. O atıflarda güncel kararların arka planını gösterir.Bahsedilen kararların hiçbir yerinde Türkiye yok. Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından bu harekatı tanımlayan herhangi bir karar zaten almadılar. Bu nedenle Türkiye’ye dair bir atıf yok. Kararda somut bir insani durum ve kuşatma altına olmaya atıf var. Ancak herkesin bildiği gibi Afrin kuşatma altında olmadığı gibi YPG silah ve militan yardımı almaya devam ediyor. Karar bu bölgelerden sivillerin tahliye edilmesini de öngörüyor. Ancak YPG sivilleri Afrin’den çıkarmadığı gibi ‘kalkan’ olarak kullanıyor. Burada özellikle Doğu Guta’nın kast edildiği açık” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri de bu kapsamda Zeytin Dalı Harekatı’na aralıksız devam ediyor.

TSK Özgür Suriye Ordusu güçleriyle birlikte yürüttüğü harekatın 37. gününde Afrin’in kuzey doğusundaki Şeran beldesine bağlı Umranlı köyü ile ilçenin kuzey batısındaki Bülbül beldesine bağlı Meydan Ekbez ve Bendirek köylerini ele geçirdi.

Erdoğan: Bize ihanet edenlere saygımız olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gaziantep’te yaptığı konuşmada operasyonun devam edeceği mesajını verirken isim vermeden ABD’nin Suriye’de Türkiye’ye ihanet ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, “11 bin kilometreden kalkıp gelenler, (YPG’nin) maaşlarını verenler, kusura bakmasınlar bizimle müttefik iseniz, müttefikliğinizin gereğini yapın, değilseniz onu söyleyin. Biz müttefiklerimiz ile birlikte yürüdük, ihanet etmedik. Bize ihanet edenlere saygımız olmaz. Şu anda Suriye’de Esed’den bahsediliyorsa, Esed katil. Zira 1 milyona yakın vatandaşını öldüren bu değil mi? Kimyasal silahlarla bunun yanında konvansiyonel silahlarla kendi vatandaşını öldüren bu değil mi? Dünya bu adama nasıl sahip çıkıyor. Biz hiçbir zaman zalimlerle beraber olmadık. Zulmetmedik. Zulmedenlerle beraber olmadık. Şu anda da bunu yapıyoruz. Şu an biz Afrin’e gittiysek, bunun için gidiyoruz. Bunun için de devam edeceğiz" diye konuştu.

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