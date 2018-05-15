Türkiye BMGK ve İİT'yi toplantıya çağırdı

Türkiye ayrıca hayatını kaybeden Filistinliler için üç günlük yas ilan etti.Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve törenle açılışını gerçekleştirmesi sırasında Gazze Şeridi'nde Filistinliler ve İsrailli askerler arasında çıkan olaylarda en az 55 Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye uluslararası örgütleri acil toplantıya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) olağanüstü toplantı düzenlemeye davet etti. İİT'nin Cuma günü toplanması bekleniyor. BMGK'nın Türkiye'den kısa süre önce Kuveyt tarafından yapılan talep üzerine Salı günü toplanacağı açıklandı. Filistin Yönetimi de BMGK'nın olağanüstü toplantısı için çağrıda bulundu.

Ayrıca hayatını kaybeden onlarca Filistinli için Türkiye'de üç günlük yas ilan edilirken, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ konuyla ilgili olarak "Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir" ifadesini kullandı.