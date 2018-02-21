Türkiye Cumhurbaşkanlığı: Şam ile temasımız yok

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, çarşamba günü Ankara'da Afrin'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Salı günü "Esad rejimi ve PYD ile anlaşma imzaladı mı, oraya bir takım güçler girdi mi diye bir trafik yaşandığını" belirten Kalın, "Halep civarından gelip Afrin'in güney uçlarına, oradan da şehre girmeye çalışan 40-50 araçlık bir konvoyun bir girme teşebbüsünün olduğunu gördük. Fakat bu topçu atışlarımızla hemen püskürtüldü" dedi. Sözcü, "Bu haberlerin başından beri teyide muhtaç olduğunu ifade ettiklerini" belirtti.

Son günlerde farklı mercilerce iddia edildiği üzere Şam rejimi ile YPG arasında bir anlaşmanın söz konusu olmadığını söyleyen Kalın, "Sahada kirli ve karanlık pazarlıklar olsa bile biz Zeytin Dalı ile ilgili planlarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yeni bir Kandil yapılmak isteniyor"

"Afrin harekatının haklılığı konusunda her gün ortaya çıkan yeni veriler verdiğimiz kararın doğruluğunu teyit etmektedir" diyen Kalın, "Harekat öncesinde gelen istihbarat ve şu anda ele geçirilen bilgiler bölgenin yeni bir Kandil yapılmak istendiğini ortaya koyuyor" dedi ve "ellerine harekatın meşruiyeti açısından yeni verilerin geçtiğini" söyledi.