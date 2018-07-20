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Kilis'te tutuklandı, iadesi talep edildi Türkiye reddetti

20.07.2018 09:32 | Son Güncelleme

Kilis'te iki yıl önce Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalanan ve IŞİD üst düzey yöneticisi olduğu suçlamasıyla tutuklanan Avustralya vatandaşı Neil Prakash'ın Avustralya'ya iade talebi reddedildi.

Kilis'te tutuklandı, iadesi talep edildi Türkiye reddetti

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen iade davasının karar duruşmasına Prakash, tutuklu bulunduğu Gaziantep H Tipi Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle katıldı.

Mahkemede Avustralya'nın iade talebinin sorulması üzerine sanık Prakash, "Yukarıda Allah her şeyi görüyor, siz benim hakkımda hüküm veremezsiniz. Allah hüküm verir. Ben suçsuzum" dedi.

Melbourne doğumlu Neil Prakash'ın Avustralya'da ve ABD'de planlanan bazı saldırılarla bağlantılı olduğu ortaya çıkmış ve IŞİD'in videolarında ve dergilerinde görülmüştü.

Avustralya, Prakash'ın IŞİD'e Avustralyalı kadın, erkek ve çocuk militan kazandırmakla görevli olduğunu iddia ediyor.

Geçen yıl mahkemede Avustralya'daki saldırı planlarından sorumlu olup olmadığı sorulduğunda Prakash, "Ben de dahildim, ama yüzde 100 sorumlu değilim" yanıtını vermişti.

Prakash, IŞİD propagandası yapmaya zorlandığını ve 'örgütün gerçek yüzünü gördüğü için kaçtığını' söylemişti.


AVUSTRALYA: İADE TALEBİNİN REDDEDİLMESİ HAYAL KIRIKLIĞI

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, yazılı açıklamasında iade talebinin reddedilmesinden hayal kırıklığı duyduğunu söyledi ve kararın temyiz sürecinin değerlendirilmesi için Türk yetkililerle iletişimde olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Mahkemede, Prakash'ın avukatı müvekkilinin uluslararası hukuk sözleşmelerine ve mevzuata göre tutuklama süresinin dolduğunu belirtip şartlar oluşmadığı gerekçesiyle iade talebinin reddedilmesini, tahliyesine karar verilmesini istendi.

Mahkeme heyeti önce sanığın tahliyesine ve iade talebinin reddine karar verdi. Daha sonra Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan Prakash yeniden hâkim karşısına çıktı ve savcı tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutuklanmasına hükmederek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı Eylül ayına erteledi.

Prakash daha önceki duruşmalarda Avustralya'ya iade edilmek istemediğini, eğer bir ülkeye iade edilecekse, bunun Müslüman bir ülke olmasını istediğini söylemişti.

Avustralya hükümeti, ABD istihbaratına dayanarak 2016'da Prakash'ın Musul'da hava saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu. Daha sonra ise Prakash'ın Türkiye'de gözaltında olduğunu teyit ettiler.

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Avustralya IŞİD terörist Neil Prakash Kilis iade talebi Red

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