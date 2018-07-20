Kilis'te tutuklandı, iadesi talep edildi Türkiye reddetti

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen iade davasının karar duruşmasına Prakash, tutuklu bulunduğu Gaziantep H Tipi Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle katıldı.

Mahkemede Avustralya'nın iade talebinin sorulması üzerine sanık Prakash, "Yukarıda Allah her şeyi görüyor, siz benim hakkımda hüküm veremezsiniz. Allah hüküm verir. Ben suçsuzum" dedi.

Melbourne doğumlu Neil Prakash'ın Avustralya'da ve ABD'de planlanan bazı saldırılarla bağlantılı olduğu ortaya çıkmış ve IŞİD'in videolarında ve dergilerinde görülmüştü.

Avustralya, Prakash'ın IŞİD'e Avustralyalı kadın, erkek ve çocuk militan kazandırmakla görevli olduğunu iddia ediyor.

Geçen yıl mahkemede Avustralya'daki saldırı planlarından sorumlu olup olmadığı sorulduğunda Prakash, "Ben de dahildim, ama yüzde 100 sorumlu değilim" yanıtını vermişti.

Prakash, IŞİD propagandası yapmaya zorlandığını ve 'örgütün gerçek yüzünü gördüğü için kaçtığını' söylemişti.



AVUSTRALYA: İADE TALEBİNİN REDDEDİLMESİ HAYAL KIRIKLIĞI

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, yazılı açıklamasında iade talebinin reddedilmesinden hayal kırıklığı duyduğunu söyledi ve kararın temyiz sürecinin değerlendirilmesi için Türk yetkililerle iletişimde olmaya devam edeceklerini ifade etti.