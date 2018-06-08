HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Türkiye'den Avusturya'nın skandal kararına ilk tepki!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Avusturya'nın skandal cami kararına tepki gösterdi.

Türkiye'den Avusturya'nın skandal kararına ilk tepki!

Kalın 'Amaç müslümanları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir." dedi.

"Bu tutum evrensel hukuk normalrına aykırıdır. 7 caminin kapatılması ülkedeki ırkçı dalganın sonucudur," dedi.

Avusturya'nın sağcı hükümeti, ülkedeki camilerden yedisini kapatmayı ve 40 kadar imamı sınır dışı etmeyi planladığını açıklamıştı.

Hükümet bunun, İslamcı ideolojiye ve dini grupların yabancı ülkelerce finanse edilmelerine karşı alınacak önlemlerin "sadece başlangıcı" olduğunu söyledi.

Muhafazakarlar ve aşırı sağdan oluşan koalisyon hükümeti, Avrupa göçmen krizinin ardından, göçmen akınlarını önleme ve yeni göçmenler ile mültecilere verilen sosyal yardımları kısma vaatleriyle iktidara gelmişti.

Başbakan Sebastian Kurz, entegrasyondan sorumlu bakan olarak görev yaparken, 2015 yılında "İslam diniyle ilgili" ağır koşullar getiren bir yasanın kabulü için çaba göstermişti. Bu yasa dini grupların yabancı kaynaklar tarafından finanse edilmesi yasaklıyor ve Müslüman toplumlara, "Avusturya devleti ve toplumuna karşı temelde olumlu bir görüşe sahip olma" zorunluğu getiriyor.

Kurz, bugün yaptığı ve hükümetin bu yasa temelinde aldığı kararları özetleyen basın toplantısında, "Ülkemizde siyasi İslam'ın paralel derneklerine ve radikalleştirici eğilimlerine yer yoktur" dedi.

Avusturya hükümetinden yapılan bir yazılı açıklamada, Viyana'daki bir camiyi yöneten ve Türk milliyetçi "Ülkü Ocakları" grubundan etkilendiği belirtilen bir derneğin, yasadışı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kapatılacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, en az altı camiyi yöneten bir Müslüman Arap grubun da kapatılacak.

Kurz'un Yardımcısı Heinz-Christian Strache, dört kabine üyesiyle birlikte katıldığı basın toplantısında "Bu daha başlangıç" dedi.

Bakanlar, Türk hükümetine yakın bir Müslüman grup olan ATİB'e bağlı 60 kadar imamın sınır dışı edilebileceğini veya yabancı kaynaklardan finansman aldıkları gerekçesiyle vize alamayacaklarını söylediler.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
Havalar ısındı, uzmanlar uyardı! Bu sineğe dikkat!Havalar ısındı, uzmanlar uyardı! Bu sineğe dikkat!
Flaş iddia! Menbiç'te Türk askeri olmayacak mı?Flaş iddia! Menbiç'te Türk askeri olmayacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kalin Ibrahim Avusturya cami

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

İlginizi Çekebilir

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı

Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı bu hale geldi

Havada büyük panik! Yolcu uçağı bu hale geldi

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 12 yorum
hah hemen sen tepki goster hemen. baska musluman ulke yok sanki tepki gosterecek. dunyadaki tek musluman ulke ve camii savunucusu sizsiniz sanki
tepki gösteren tipe bak arkadaş kim ciddiye alır
Öyle bir batacak öyle rezil hallere düşeceksiniz ki, bizde buradan oturup sizi izleyeceğiz. Irkçı, pislik, soysuzlar sürüsü Avrupa.
sen milliyetci isn onlarda milliyetçi
Siz insanların sokaklarinda Yeniçeri,Osmanlı kiyafetleriyle artislik yaparsaniz alirsiniz cevabini. Bu kadarmı geri kafalısınız hala uğraştığınız işlere bak. neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz bu Dünyada neden huzur icinxe yasama gibi bir derdiniz yok.
İbrahim Kalına sonuna kadar katılıyorum. Ama bir de şu şekilde baksak bizdeki bir kilisede haçlı ordusu osmanlıya karşı çocuklardan oluşan bir gösteri yapsalar, biz ne yapardık.
ne farkediyor, kiliseye gideriz
adamlar her müslümanı rte gibi sandığından kurtulmaya çalışıyorlar.
Yanlış ama hakketmişler yeniçeri kıyafeti nedir. Sen milliyetçi isen onlarda milliyetçi
ha ha ha sizin genleriniz de sorun var
Avrupadaki muslumanlari siyasete alet ederseniz sonucuna katlanirsiniz.gece gunduz ey avrupa ey amerika soverseb iste bunlar olur.capulcumusun turkiyenin yoneticisimi.
ben suriyeli ırsklılarakarşı ötekileştirildim bir gavurunmüslümana yapması normal
Diğer Haberler
NATO'dan Yunanistan ve Türkiye için önemli uyarı

NATO'dan Yunanistan ve Türkiye için önemli uyarı

Havalar ısındı, uzmanlar uyardı! Bu sineğe dikkat!

Havalar ısındı, uzmanlar uyardı! Bu sineğe dikkat!

Flaş iddia! Menbiç'te Türk askeri olmayacak mı?

Flaş iddia! Menbiç'te Türk askeri olmayacak mı?

Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek

Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek

ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye ile işbirliği mesajı

ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye ile işbirliği mesajı

İslam karşıtı Pegida örgütü Türk camisi önünde domuz çevirmekten son anda vazgeçti

İslam karşıtı Pegida örgütü Türk camisi önünde domuz çevirmekten son anda vazgeçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.