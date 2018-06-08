Türkiye'den Avusturya'nın skandal kararına ilk tepki!

Kalın 'Amaç müslümanları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir." dedi.

"Bu tutum evrensel hukuk normalrına aykırıdır. 7 caminin kapatılması ülkedeki ırkçı dalganın sonucudur," dedi.

1/Avusturya’nın sudan bahanelerle yedi camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi, bu ülkedeki İslam karşıtı ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir. Amaç, Müslüman toplulukları ötekileştirerek siyasi kazanım elde etmektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 8 Haziran 2018

2/ Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır.

İslam karşıtlığının ve ırkçılığın bu şekilde normalleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kesin olarak reddedilmelidir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 8 Haziran 2018

Avusturya'nın sağcı hükümeti, ülkedeki camilerden yedisini kapatmayı ve 40 kadar imamı sınır dışı etmeyi planladığını açıklamıştı.

Hükümet bunun, İslamcı ideolojiye ve dini grupların yabancı ülkelerce finanse edilmelerine karşı alınacak önlemlerin "sadece başlangıcı" olduğunu söyledi.

Muhafazakarlar ve aşırı sağdan oluşan koalisyon hükümeti, Avrupa göçmen krizinin ardından, göçmen akınlarını önleme ve yeni göçmenler ile mültecilere verilen sosyal yardımları kısma vaatleriyle iktidara gelmişti.

Başbakan Sebastian Kurz, entegrasyondan sorumlu bakan olarak görev yaparken, 2015 yılında "İslam diniyle ilgili" ağır koşullar getiren bir yasanın kabulü için çaba göstermişti. Bu yasa dini grupların yabancı kaynaklar tarafından finanse edilmesi yasaklıyor ve Müslüman toplumlara, "Avusturya devleti ve toplumuna karşı temelde olumlu bir görüşe sahip olma" zorunluğu getiriyor.