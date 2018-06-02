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Türkiye Dostu Amerikalılar'a Ödül

02.06.2018 22:16 | Son Güncelleme

ABD’de 2002’den beri Türkçe olarak yayınlanan TURKOFAMERICA Dergisi ve TOA Consulting tarafından dördüncüsü düzenlenen ‘TOA ödülleri’ bu yıl ‘Türkiye dostu Amerikalılar'a verildi. Ödül sahipleri, Türk-Amerikan toplumunun önde gelen isimlerin yer aldığı 18 kişinin jüri tarafından belirlendi

Türkiye Dostu Amerikalılar'a Ödül

ABD’de 2002’den beri Türkçe olarak yayınlanan TURKOFAMERICA Dergisi ve TOA Consulting tarafından dördüncüsü düzenlenen ‘TOA ödülleri’ bu yıl ‘Türkiye dostu Amerikalılar'a verildi. Ödül sahipleri, Türk-Amerikan toplumunun önde gelen isimlerin yer aldığı 18 kişinin jüri tarafından belirlendi.

New York Harvard Club’da önceki akşam düzenlenen törende 32 farklı kategoride 39 kişi ve kuruma ‘Türkiye dostu Amerikalılar' ödülleri verildi.

Ödül alanlar Türk dostu arasında Amerikan İçişleri Bakanı Ryan Zinke’nin eşi Lolita Zinke de yer aldı.

Turkish Philanthropy Funds, Türk Hava Yolları ve Sabah Gazetesi’nin sponsor olarak destek verdiği gecede konuşan TURKOFAMERICA Dergisi Kurucu Ortağı ve Genel Yayın Yönetmeni Cemil Özyurt, Türk-Amerikan ilişkilerinin en zorlu olduğu dönemde çalışmaları ve faaliyetleri ile her dönem Türkiye’ye ve Türklere dostluğu ile bilinen isimleri ödüllendirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 25 kişilik bir ekiple yoğun bir çalışma sonucu ödül alacak isimlerin belirlendiğini kaydeden Özyurt, akademi, iş dünyası, arkeoloji, edebiyat, finans, teknoloji gibi 32 farklı kategorilerde verildiğini vurguladı. Özyurt, 2015 yılında Amerika’nın En Etkin 50 Amerikalı Türk’ünü, 2016 yılında Amerika’nın En Etkin 30 Türk Kadınını, geçtiğimiz yıl da Amerika’nın Etkin 40 Yaş Altı 40 ismini ödüllendirdiklerini hatırlattı.

Ödül kazanan isimler:

Aktif Politika: Richmond County, Staten Island Başsavcısı Michael McMahon

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